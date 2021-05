Téměř nepostoupili ze skupin, nakonec vyřadili eSubu. S Marmas in Paris se musí počítat

Tři Češi, Němec a Fin. Netradiční složení týmu, které ale Marmas in Paris sedí. Evropský mix byl ve skupině blízko vypadnutí, jen díky zvládnutému tiebreakeru proti Inside Games nakonec postoupil. Čtvrtfinálové vítězství 3:0 proti poslepené sestavě Marmas in Paris nakoplo a tým jasně ukázal, že jej není radno podceňovat.

Spojení německého a finského hráče se může zdát na první pohled náhodným, jenže dvojice Ilmo „Tiara“ Rapeli a Sermend „Outlandisch“ Alhmawendi si odehrála své s midlanerem Liborem „Proker“ Králem v dresu finských KOVA Esports.

Do party se přidali Daniel „Dany“ Novák s Petrem „bobista“ Fojtíkem a Marmas in Paris (původně XXXXXX) byli kompletní.

Cesta Marmas in Paris započala hned v první otevřené kvalifikaci. A borci to neměli vůbec jednoduché. Hned v úvodním zápase se utkali s Gunrunners, kteří to nakonec dotáhli až mezi nejlepších osm. V rozhodujícím špílu zvítězili Marmas in Paris nad Eclot a zajistili si místo v uzavřené kvalifikaci.

Ani v té neskončila pro MiP série náročných soupeřů. V zápasech o seeding prohráli proti budoucím semifinalistům Vikingekrig Esports a čtvrtfinalistům z Progaming. Třetí místo ve skupině znamenalo souboj s eSuba Academy.

Rezervu „modré krve“ Marmas in Paris přehráli 3:1 a zamířili do finálové fáze turnaje.

Marmas in Paris se s Czech Imports utkají znovu v semifinále • Foto twitch.tv/eleaguecz

A opět MiP los úplně nepřál. Tři ze čtyř týmů, které budeme moci sledovat v rámci semifinále Spring Cupu, se ukázaly v jedné skupině. Proti Vikingekrig hráli Marmas in Paris nerozhodně, Czech Imports byli nad jejich síly. Až tiebreaker proti Inside Games zajistil MiP postup do top 6.

A následovala parádní jízda proti eSubě. Tři zápasy, tři jasné výhry a semifinále. Marmas in Paris nedali svému oponentovi šanci a jeden z největších favoritů se s turnajem předčasně rozloučil.

Další zápas čeká MiP v sobotu 15.5. V semifinále Spring Cupu se pokusí překvapit jednoho z favoritů Czech Imports. Nic jednoduchého, ale Marmas se rozhodně nevzdávají. Přímý přenos semifinále Marmas in Paris vs. Czech Imports budete moci sledovat v sobotu 15.5. od 14:00 na twitch.tv/eleaguecz.