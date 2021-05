Rok od vzniku, rok mezi elitou. Sinners jdou pro vítězství ve Spring Cupu

16. června 2020 získali Sinners Esports Stuck With U a začala parádní jízda ambiciozní organizace v League of Legends. Dvakrát reprezentovali česko-slovenské League of Legends v Evropě, tuzemský titul ale stále chybí. „Chceme konečně vyhrát,“ říká Lukáš „PiOk“ Lőrinc, hvězda Sinners.