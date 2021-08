Oblíbený top laner se po roční pauze vrací, na trenérské pozici posílí MAD Lions

28letý veterán bude s týmem úzce spolupracovat při nadcházejícím LEC play off 2021, které je klíčové v boji o mistrovství světa.

Kiss „Vizicsacsi“ Tamás, bývalý top laner týmu Splyce, strávil více než rok mimo scénu League of Legends. Nyní se Vizicsacsi vrací v roli pozičního kouče MAD Lions pro 2021 LEC playoff.

Maďarský borec si LEC zahrál naposledy v roce 2019, kdy spolu se svým týmem dosáhl až na mistrovství světa. Byl to jeho první a zároveň jediný moment, kdy se na místrovství světa objevil, ve vyřazovací fázi na něj ale čekal těžký soupeř. Faker, Teddy a zbytek tehdejší sestavy SK Telecom T1 porazili Splyce 3-1.

Během pětiletého působení v lize působil kromě Splyce ve špičkových týmech jako Unicorns of Love nebo Schalke 04. Na scéně byl považován za jednoho z nejlepších top lane hráčů v regionu a to i přes to, že se mu nepodařilo získat trofej LEC. Ke konci roku 2019 se rozhodl ukončit profesionální kariéru z důvodu ztráty motivace.

Nyní se pokusí předat své zkušenosti Armutovi, tureckému topaři v týmu MAD Lions. V aktuální sezóně se Armut, co se statistik a celkové produktivity týče, trápí. Dle dostupných statistik má v současné době čtvrtý nejvyšší počet zabití, ale druhý nejvyšší počet úmrtí mezi top lanery LEC.

Armut se navíc podílel pouze na 56,5% týmových zabití, což je nejméně v týmu a zároveň pátý nejhorší výsledek napříč zbytkem scény. Vizicsacsi se z turecké naděje pokusí dostat to nejlepší.

Zda se top lajna posunuje správným směrem se dozvíme už 14. srpna 2021, kdy se MAD Lions utkají s G2 Esports.