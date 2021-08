Čína zavádí nová pravidla, nezletilí hráči mladší osmnácti let se loučí s esportem

Mladší osmnácti let se mohou své oblíbené kratochvíli věnovat pouze od osmi do devíti hodin večer a to pouze v pátek, sobotu a neděli. Svátky mají pravidla nastaveny stejně jako víkend, povolená doba hraní zůstává mezi osmou až devátou hodinou večer.

„S rostoucím vývojem herního průmyslu jsme zaznamenali i nespočet dopadů na společnost. Rodiče si stěžují, že jejich děti, které se hraní online her pravidelně věnují, mají horší výsledky ve škole. U některých to zachází tak daleko, že je v ohrožení i jejich duševní a psychické zdraví,“ vysvětlil mluvčí Státní správy tisku a publikací.

Pro představu, čínský hráč JackeyLove zvítězil na Worlds 2020 ve věku sedmnácti let, nyní by mu nic takového nebylo státem umožněno. Turnaje a členství v týmech je pro nezletilé hráče zakázáno.

Komunita League of Legends už spekuluje o možném řešení. Ve hře je například krok ze strany čínských společností, které si mohou založit dceřiné pobočky v Jižní Koreji a jiných okolních státech a z nich nadále sloužit uživatelům v Číně bez toho, aby musely dodržet čínské požadavky.

Je důležité zdůraznit, že už dosavadní pravidla byla přísná. Každý uživatel si musí založit speciální účet doložený ID (občanským průkazem). Mladiství měli doposud osm volných hodin hraní týdně, je ale veřejně známo, že většina dětí využila ID svých rodičů či náhodných lidí a užívala si neomezené hraní. Díky novým pravidlům se ale celá procedura stává složitější a především znemožňuje mladým talentům aktivní účast na esportové scéně.

Hráči na komunitních fórech žertují, že se mezi osmou a devátou hodinou večer raději vyhnou ranked zápasům.