Denyk z Entropiq: Na každém místě číhají tisíce lidí, kteří věří, že budou lepší než vy

Ve svých osmadvaceti letech jste prošel několika zahraničními týmy a dneska vedete českým tým Entropiq, který se věnuje hraní League of Legends. Zažil jste moment, kdy jste s tím chtěl praštit?

To ani ne, mě to baví, mám rád, když mám ve svém životě řád a nepřijde mi to jako rutina. Najdu si vždy něco, co mě nabudí, co bych mohl udělat líp. Daly mi to sporty, které jsem dělal předtím. V bojových sportech jsem chodíval na trénink několikrát týdně, musel jsem si udělat řád a uzpůsobit tomu i jídelníček.

Máte ve svém okolí kamarády, kteří hráli, ale vyhořeli a odpadli?

Hodně lidí přestalo hrát, když zjistili, že to v jejich případě nemá budoucnost. League of Legends je největší hra na světě a každý čeká na to, aby ti vzal tvoje místo. Každý se chce dostat co nejdál. Tak je to i v obyčejném životě nebo v práci. Na každé místo číhají tisíce lidí, kteří věří, že budou lepší než vy.

Co je vaše silná stránka?

Rozhodnost, schopnost sebekritiky a cílevědomost.

Za každým tréninkem by měla být nějaká myšlenka

Co děláte proto, abyste neustrnul na místě?

Hru hrají všichni a většina lidí si myslí, že hlavní je odehrát co nejvíc hodin. Z mé zkušenosti to ale není o tom hrát jednu hru za druhou. Lepší je odehrát hru, uvědomit si, co jsem se v té hře chtěl naučit a zhodnotit, jestli se mi to povedlo. Důležité je naučit se sledovat progres. Můžu to přirovnat k fotbalu. Nestačí si jít jen tak zakopat. Dobré je říct si, že budu třeba dva týdny trénovat kop ze stejného místa a sledovat, co se stane. Za každým tréninkem by měla být nějaká myšlenka. Někdo bude hrát 20 her za sebou a nezlepší se. Jiný jich stihne pět, ale dokáže se zlepšit daleko víc.

Petr Haramach po zahraničních štacích našel kotviště v organizaci Entropiq • Foto Entropiq

Co pro vás znamená, že můžete být lídrem týmu Entropiq?

Jsem mile překvapen, co se týče zázemí a profesionality celého týmu. Přirovnal bych to k úrovni nejlepších evropských týmů. Je to pro mě příležitost pozvednout českou scénu dál. S Entropiqem bych chtěl dokázat něco, co zatím žádný tým v Česku nedokázal. Máme společnou vizi a snažíme se ji naplnit.

Kde vidíte svůj tým za tři roky?

Doufám, že za tři roky bude Entropiq jeden z nejlepších týmů v Evropě.

Jak velká je šance, že se Entropiq dostane do nejvyšší evropské ligy?

Šance je. Jednou za pár let otevírají volné sloty - buď ligu rozšíří nebo nějaký tým prodává to své v lize. To je zatím jediná možnost, jak se tam dostat. Momentálně je tam 10 týmů sdružujících nejlepší hráče z celého světa.

Vyhráli jsme i 150 tisíc euro

Vyhrál jste někdy velký obnos nebo dostal tak super nabídku, že jste si řekl - to je ono!

První takový moment nastal, když jsme s týmem v Maďarsku vyhráli 150 tisíc euro. Podruhé jsem ten pocit zažil, kdy jsem se dostal do nejvyšší ligy a dostal fakt dobrý plat.

Text vznikl ve spolupráci s Entropiq