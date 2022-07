LEC Summer 2022: Český duel Carzzy vs. Patrik vyhrál dvacetiletý střelec Vitality

Favorizovaní Excel Esports podlehli zvedajícím se Team Vitality, kteří ve druhé polovině letního splitu LEC 2022 jsou jako vyměnění a konečně tak začínají předvádět kvalitní a stabilní LoLko.

Od začátku do konce Vitality spolu se zkušeným Carzzym měli hru pod kontrolou. Za zmínku stojí vynikající výkon topaře Barneyho "Alphari" Morrise, který se svým Gnarem vyhrál linku proti Gangplankovi (Finn) a zajistil si +/- 800 goldový lead nad soupeřem.

Krásný teamfight v podání Team Vitality

Skvělý cally (Baron pro Vitality vs Drake pro Excel), dobrý teamfighty a výborný týmový výkon zajistili svěřencům Louisa-Victora "Mephisto" Legendre sedmé vítězství ve skupině. Ač se Patrik se svým kolektivem snažil co to šlo, dnes to nebylo nic platné. Gratulujeme Team Vitality k potřebným bodům a těšíme se na další zápasy.

Tak snad příště to Excel výjde, kdo ví?

Záznam z dnešního utkání mezi Team Vitality a Excel Esports bude co nevidět k mání na Youtube kanálu Hitpointu

Zdroj: LEC