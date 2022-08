Entropiq má za sebou černý den na EU Masters. eSuba urvala v Play-in alespoň jedno vítězství

Entropiq v prvním utkání narazili na favorizovanou akademii Vitality. I přesto, že je dokázali potrápit nakonec v klání na BO1 podlehli.

Bolestivější porážka pro pražskou organizaci přišla vzápětí, když nestačili na For The Win Esports. V závěru hracího dne negativní trend Denyk a jeho kumpáni nedokázali zvrátit a připsali si i třetí prohru, tentokrát s Illuminar Gaming.

Cesta k postupu není nereálná, ale Entropiq by se měli snažit zvítězit ve sto procentech odvet, které je čekají. A doufat, že další zápasy skupin dopadnou pro ně výsledkově příznivě.

eSuba má s jednou výhrou na kontě větší šance

Ani čerstvě mistrovský tým z Mastercard Hitpoint Legends, hráči modré krve z eSuby, nemají na růžích ustláno. Svojí pouť European Masters odstartovali vítězstvím nad týmem Phatasma. Pak přišlo vystřízlivění v podobě porážek s Outplayed a následně i s SK Gaming Prime.

Právě proti nim odstartují ve čtvrtek maraton odvet a případná výhra by se velice hodila do krámu. Klíčový bude i následný zápas s Outplayed a když to modří zvládnou, mohli by proti slabšímu týmu Phatasma dosáhnout na vytoužený postup.