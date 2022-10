Startuje Knockout Stage Worlds! Prapor Evropy drží už jen Rogue, ale na jak dlouho?

Prestižní League of Legends podnik Worlds 2022 se dostal do své poslední fáze. Ve čtvrtek startuje vyřazovací část. První čtvrtfinále sehrají evropští Rogue s čínskými JD Gaming. Šampionátu zatím vládnou asijské týmy. Kromě Číny také z Jižní Koreji. Vítězove LEC budou chtít tenhle val určitě prolomit.

Ani MAD Lions, ani G2, ani Fnatic. Posledním evropským týmem na Worlds jsou borci z Rogue, kteří tak navázali na vítězný letní split LEC. Ve čtvrtfinále v newyorském Hulu Theater se jim postaví čínští JD Gaming. Těžká úloha, ale ne nepřekonatelná. Ostatně v téhle části turnaje už si moc vybírat nelze.

Duel startuje ve čtvrtek ve 23:00 a vy jej můžete sledovat živě na twitchi Riot Games. Dost možná půjde i o rozlučku organizace, která od příští sezony jde do fúze s novými majiteli KOI. "Hořkosladké," hlásí tým.

Grand Finále v aréně šampionů NBA

Vše ale může být o dost růžovější, když Evropané na světovém šampionátu překvapí. V případě vítězství by Rogue narazili už na ty nejtěžší váhy světové scény - vítěze duelu Royal Never Give Up vs. T1. To už se dění Wolds přesune do Atlanty, kde se čeká návštěva kolem 20 tisíc fanoušků a v bouřlivé atmosféře se může stát cokoliv.

Grand Finále je na programu až 6. listopadu a to proto, že se jeho účastníci budou stěhovat z východu USA na západ. V San Francisku v aréně Chase Center, kde hrají basketbaloví šampioni NBA Golden State Warriors, se pak dozvíme vítěze - s cejchem nejlepšího týmu světa.

Pro Rogue by jen postup do Grand Finále byl fantastickou tečkou. Favority ale rozhodně nejsou. Ostatně poslední evropský tým v boji o přímý titul byl tři roky zpátky G2 Esports.