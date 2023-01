Rekkles a Carzzy v jednom týmu? Přestupy, ke kterým málem došlo v LEC

Fnatic Carzzy: Shledání s Humanoidem

Matyáš "Carzzy" Orság byl jeden z nejdiskutovanějších hráčů v offseasonu. Poslední sezóna mu v LEC s Vitality přiliš nevyšla a spekulovalo se tak, kam se český marksman přesune.

Team Vitality byl dohodnut s Fnatic na finanční částce za Carzzyho, součástí přestupu byl dokonce Upset, který by tak zůstal v LEC.

Vedle toho, že by se v celku setkal s Rekklesem, došlo by i na velký reunion s krajanem Humanoidem a pokračování ságy téhle dvojice, kterou v zahraničí započala v MAD Lions. Carzzy se nakonec rozhodl vrátit právě ke zmíněným lvům.

Carzzy • Foto Riot Games

Mad Lions Vetheo

Vincent "Vetheo" Berrié má za sebou skvělou sezónu. V Misfits se mu dařilo a byl schopen táhnout svůj tým za lepšími výsledky. Mad Lions měli být velkými zájemci o služby francouzského midaře, ten si však nakonec zvolil Excel Esports.

Astralis JunJia

Jungler z LPL se měl přidat k Astralis po v podstatě dokončené dohodě. Přestup dokonce leaknul známý čínský hráč "DoinB". K příchodu tohoto hráče však nakonec nedošlo kvůli problémům s vízy a Astralis tak zvolili dána Doğukan "113" Balcı.

Mad Lions Rekkles

Rekkles, který se chtěl po roce v LFL vrátit zpátky do LEC, zvažoval roleswap na support pozici. Toho chtěli využít Mad Lions, kteří se švédskou legendou měli probírat možnosti. Pokud by k přestupu došlo, Rekkles by se stal supportem Carzzyho, ovšem Mad Lions se nakonec rozhodli, že Rekkles není hráčem, kterého hledají. Supportem Carzzyho pro příští sezónu se následně stal Hylissang.

Rekkles • Foto Fnatic

Vitality Odoamne

O Odoamneho, který konečně poslední sezónu s Rogue vyhrál LEC, měli velký zájem Vitality. Vedle něj měl být v zájmu francouzského týmu i topař Bwipo, kvůli kterému Vitality Odoamneho zprvu odmítlo. Bwipo se ale rozhodl zůstat v Americe. Situace využili Excel Esports, kteří Odoamneho získali pro sebe.

Excel Yike

Nový jungler G2 dostal nabídku od mnoha LEC týmů, mezi které patřili i Excel. Mělo se údajně jednat o přání hráče "Mikiyx", který chtěl švédského junglera do nové soupisky Excel.

G2 původně chtěli získat junglera Mad Lions Elyoyu, ten ale zůstal ve svém týmu. Volba tak padla právě na Yikea.