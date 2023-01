Nová sezóna League of Legends startuje! Jaké změny si Riot připravil pro rok 2023?

League of Legends má za sebou veleúspěšný rok 2022, ve kterém, jak je již zvykem, trhalo rekordy. Sezóna 2023 bude pro Riot Games tak dalším rokem, ve kterém budou chtít překonat sami sebe. Zda se jim to podaří, mohou ovlivnit i změny, které vývojáři představili na svém YouTube.

Grafická aktualizace Ahri

V patchi 13.2 by se do hry mělo dostat „Art and Sustainability Update" pro tuto populární devítiocasou lišku. Grafický update zasáhne její model, spelly, splasharty a měl by Ahri dodat modernější pocit. Zároveň je úkolem těchto updatů grafiku hry udělat čitelnější.

Midnight Ahri po grafickém updatu • Foto Riot Games

Herní aktualizace Aurelion Sola

Aurelion Sol byl dlouhou dobu problematickým championem. Jeho kit byl příliš odlišný od zbytku herních postav, nedosahoval typické síly a šel mimo směr vývoje hry. Riot Games tak po několika letech konečně zasahují a přichází s „Comprehensive Gameplay Updatem" neboli CGU pro kosmického draka. Aktualizace tohoto typu se soustředí na championy, kteří mají moderní vizuální zpracování, ale potřebují přepracovat schopnosti.

Storm Dragon Aurelion Sol • Foto Riot Games

Aurelion Sol je prvním championem, který v patchi 13.3 podstoupí tento druh updatu. Jeho nový kit bude vypadat následovně:

Pasivní schopnost – Kosmický Stvořitel: Aurelion Solovy útočné schopnosti poskytují hvězdný prach, který trvale vylepšuje jeho schopnosti.

Q – Dech světla: Několik sekund se soustředí a sesílá směrem ke kurzoru schopnost, čímž způsobuje poškození prvnímu zasaženému nepříteli a o něco nižší plošné poškození okolním protivníkům. Za každou 1 sekundu soustředění, během které protivník utrpí poškození, způsobí Dech světla dodatečný výboj poškození. Výboje aktivované na šampionech udělují hvězdný prach.

Při použití proti šampionům způsobuje Dech světla zvýšené poškození a dosah schopnosti se prodlužuje v závislosti na Aurelion Solově úrovni.

Hvězdný prach zvyšuje poškození způsobené výboji.

W – Astrální let: Aurelion Sol přeletí přes terén směrem ke zvolené pozici, během letu jej však okolní nepřátelé vidí i skrz Fog of War. Aurelion Sol může za letu sesílat své ostatní schopnosti. Dech světla nemá v tu chvíli žádný cooldown ani maximální dobu sesílání a způsobuje zvýšené poškození.

Kdykoliv zemře nepřátelský šampion, kterému Aurelion Sol způsobil v poslední době nějaké poškození, zkrátí se zbývající přebíjecí doba Astrálního letu.

Hvězdný prach prodlužuje maximální dosah Astrálního letu.

E – Singularita: Aurelion Sol vyvolá na pár sekund černou díru, která způsobí nepřátelům poškození a zvolna je přitahuje ke svému středu. Singularita přidává Hvězdný prach za každou sekundu strávenou jednotlivými šampiony v černé díře.

Střed černé díry popravuje nepřátele, kteří mají méně než určité procento maximálního zdraví, a uděluje hvězdný prach v závislosti na typu popravených protivníků.

Hvězdný prach zvětšuje velikost Singularity (včetně středové oblasti) a zvyšuje hranici pro popravu.

R – Padající hvězda / Sestup nebes

Padající hvězda: Aurelion Sol nechá na zem prudce dopadnout hvězdu, která zasaženým nepřátelům způsobí magické poškození a omráčí je. Padající hvězda uděluje hvězdný prach za každého zasaženého nepřátelského šampiona.

Hvězdný prach zvyšuje velikost Padající hvězdy. Po nasbírání 75 jednotek Hvězdného prachu se příští Aurelion Solova Padající hvězda přemění na Sestup nebes.

Sestup nebes: Aurelion Sol stáhne z nebe obří hvězdu, čímž se výrazně zvětší oblast dopadu, zvýší se způsobené poškození a nepřátelé budou místo omráčení vyhozeni do vzduchu. Od kraje oblasti dopadu se rozjede rázová vlna, která zpomalí zasažené šampiony a způsobí jim poškození.

Hvězdný prach zvětšuje velikost oblasti dopadu.

Ranked změny

Pro ranked sezónu přichází v roce 2023 zásadní změna: během roku přijdou nikoliv jeden, ale dva ranked resety. To znamená, že dvakrát za sezónu hráči „přijdou" o svůj rank. Riot však upřesnil, že druhý reset, který přijde zhruba v polovině roku, nebude tak razantní jako ten na začátku sezóny. Důvodem k této změně má být údajně mimo jiné to, že hráči dosahují svých maximálních ranků brzo během sezóny a jelikož se jim následně nedaří postupovat výš, ztrácí motivaci hrát rankedy.

Změn se dočkal i Victorious skin, který se do nynějška dal získat pouze dosažením „Gold" ranku a vyššího. Ten bude nyní k dispozici všem rankům, hráči pod Goldem však budou muset odehrát větší množství her, aby na skin dosáhli.

Noví championi

Rok 2023 samozřejmě přinese i řadu nových championů. Riot sice nikam nespěchá a zdá se, že s vydáváním nových přírůstků trochu brzdí, přesto však zveřejnil informace o nových členech League of Legends soupisky.

Upoutávka na Naafiri • Foto Riot Games

Do hry přibude enchanter Milio a po něm bude následovat darkin assassinka na midlane Naafiri. Dále by měl do hry přijít „naštvaný a hladový" jungler, „uměleckého" midlanera, který se „tyčí v dáli".

Zmínka přišla i na Skarnerův připravovaný rework. Ten je momentálně ve fázi uměleckých návrhů.

League of Legends čeká náročná sezóna s novým formátem velkých esportových eventů a velkými ambicemi. Uvidíme jak se Riotu letošní rok povede.