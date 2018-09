Nová FIFA 19 je tu! Kromě vylepšené grafiky a animací má spoust novinek v čele s novou ligou - samotnou Champions League. K tomu navíc vývojáři do hry zařadily tři české týmy – Plzeň, Slavii a Spartu! V TOP 10 nejlepších hráčů podle jejich hodnocení ve hře, mají Letenští pouze jediného zástupce. Naopak Slavia má čtyři a Plzeň zbylých pět! Absolutním vítězem je David Limberský. Jak to? Podívejte se do GALERIE na 30 nejlépe hodnocených hráčů z těchto tří mužstev.