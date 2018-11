Neváhej, neseď doma a přijď na MČR 2018! Startuje v pátek

Na výstavišti v Brně 9. listopadu vypukne již osmé Mistrovství ČR v počítačových hrách a také Vodafone Mistrovství ČR v mobilních hrách. Do vyvrcholení celé MČR sezóny zbývá už jen pár dní, po kterých odstartují tři dny plné zábavy, a především toho nejlepšího esportu, který můžete na domácí scéně sledovat. Na MČR samozřejmě nebudou chybět ani přední profesionální hráči česko-slovenské scény. Titul v CS:GO budou obhajovat hráči jako Frozen, Dev7l či Zedko. V League of Legends se zase o MČR pohár znovu popere eSuba se zkušenostmi z EU Masters. Jejími soupeři budou ale i hráči, kteří se loni z triumfu radovali.

Na MČR se letos díky společnosti NVIDIA objeví i hra PUBG, která se v našich končinách dočkává velké přízně. To, že to bude to stát za to, dokazuje i fakt, že u této hry půjde o premiéru v seriálu MČR. I v mobilních hrách nás samozřejmě čeká spousta zábavy. Turnaje se opět zúčastní loňští vítězové, tedy Scruffy v Hearthstone a bRoCk v Clash Royale. Oba proti sobě ale budou mít velmi kvalitní hráče. Velkým favoritem v Hearthstone je totiž třeba Faeli a v CR můžou bRoCka potrápit jména jako CHIPY, Mára či UnSeen.

Kdo by se nechtěl, kromě svých idolů z řad hráčů, setkat také s hvězdami z řad domácích streamerů, youtuberů, cosplayerů, komentátorů, analytiků a dalších osobností české herní scény? Právě proto je více než pravděpodobné, že na akci potkáte osobnosti jako blade, Dev1, CzechCloud, Herdyn, Mazarini, Mozilla, shadye a mnoho a mnoho dalších. Nudit se rozhodně nebudete, protože pro volné hraní bude připraveno přes sto stolních počítačů a dalších sto herních konzolí. Nové herní technologie ovšem nemusíte objevovat jen v herní zóně, nachystán pro vás bude nespočet stánků předních výrobců herních vychytávek s nejnovějšími produkty na trhu.

V rámci vstupenek navíc můžete navštívit i festival Life!, který bude probíhat v dalších pavilonech brněnského výstaviště. Lístky jsou stále v prodeji a nabízejí spoustu výhod, tak neváhejte a zahajte cestu na MČR už teď. Na samotném MČR budete krom sledování a hraní her mít možnost vidět nespočet rozhovorů s osobnostmi, účastnit se různých soutěží o ceny, vyhrát v obří tombole nebo navštívit stánky s virtuální realitou.

Napětí sílí, hráči trénují poslední překvapivé taktiky, cosplayeři už pomalu balí kostýmy a komentátoři žehlí obleky. MČR je už zkrátka za rohem. Proto už ani neváhej ani minutu, neseď doma a buď u toho všeho přímo na místě! Tvoji favorité totiž potřebují podporu. Tohle není jen další herní akce – tohle je akce, na kterou stojí za to celý rok čekat.



Celé MČR by se samozřejmě neobešlo bez jeho partnerů. Pro MČR v počítačových hrách jsou v letošním roce generálními partnery společnosti HAL3000, Lenovo Legion, Alza.cz a Semtex. Hlavními partnery pak jsou společnosti MSI, AOC Gaming, WD Black, E-BLUE a MARVO. Letošní ročník mobilního mistrovství podporuje také strategický partner Vodafone, generální partner Samsung a samozřejmě I hlavní partneři TP-Link a SanDisk.



O MČR v počítačových a Vodafone MČR v mobilních hrách

Mistrovství ČR v počítačových a Vodafone MČR V mobilních hrách je vrcholnou akcí profesionálního a poloprofesionálního hraní (progamingu) České i Slovenské republiky. Turnaj s dlouholetou tradicí byl obnoven po tříleté pauze v roce 2011 společností PLAYzone, která se stala jeho novým pořadatelem. Více informací naleznete na oficiálním webu MČR https://www.mcrpc.cz/ a https://www.mcrmobil.cz/.

O PLAYzone

Agentura PLAYzone se zaměřuje na pořádání herních eventů, online marketing v herní komunitě, profesionální živé přenosy z herních i neherních akcí a také každoroční pořádaní Mistrovství České republiky v počítačových hrách a Vodafone Mistrovství České republiky v mobilních hrách, která jsou považována za vrcholné esportové akce roku. Velkou aktivitou je také portál PLAYzone.cz, jenž je nejnavštěvovanějším herním portálem na českém internetu a jehož náplní je každodenní pořádání turnajů a zpravodajství z domácího i zahraničního světa progamingu, společně s celou řadou komunitních aktivit.