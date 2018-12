Ve Fifě jsem vždy válel, hlásí Jankto. Vlastní tým ho stojí 250 tisíc měsíčně

Video k článku 720p 360p REKLAMA Krejčí s Janktem pařili hru FIFA 19. Uspěli by na CZC.CZ iSport Cup? VŠECHNA VIDEA ZDE

Proč se profesionální fotbalista rozhodne založit esportový tým?

„Je to svět, který se neuvěřitelně rychle rozrůstá. Od třinácti do nějakých osmnácti let jsem hrál závodně Fifu. Bylo to takových pět let aktivní kariéry. (usmívá se) A vždycky jsem měl sen, že bych chtěl mít vlastní tým. Ze začátku to bylo těžké, potřeboval jsem se naučit jazyk a měl jiné starosti. Teď, když jsem našel trošku času, jsme s pár lidmi dali hlavy dohromady a vytvořili Sampi. Uvidíme, co bude v budoucnu. Zatím na této scéně působíme čtyři měsíce, mluvíme o úplných začátcích. Zatím máme za sebou jen pár turnajů.“

Ale první úspěchy už jste zaznamenali.

„Vyhráli jsme mistrovství světa v Trackmanii. Ta hra není třeba tak známá jako FIFA, ale ve Francii docela jede. Celkem jsme byli na dvou turnajích v Paříži, oba jsme vyhráli. Také jsme uspěli v neoficiálním mistrovství Česka a Slovenska v Rocket League. Takže už pár úspěchů máme.“

Chápu správně, že budujete mezinárodní tým, že není čistě jen český?

„Je to tak. Považujeme se za mezinárodní tým, všechno děláme v angličtině. Náš projekt chceme směrovat do světa, nechceme být srovnáváni jen s českými esport týmy. Hned na začátku jsme si řekli, že jestli do toho půjdeme, tak to uděláme s plnou parádou. A samozřejmě úspěšní chceme být v těch hrách, které mají největší dosah - Counter Strike, League of Legends, FIFA, NHL, Fortnite… S pomocí partnerů věřím, že můžeme vytvořit opravdu dobrý esportový tým.“

Kolik zatím čítá členů?

„Když budu počítat celý personál, tak je tam zhruba dvacet lidí. Včetně grafiků, webových administrátorů, fotografů, manažerů. Tým je poměrně velký a není úplně lehké se o něj starat. Proto jako majitel mám pod sebou lidi, kteří se o jednotlivé funkce starají.“

Stojí provoz hodně?

„Docela dost, nedávno jsme to počítali. Na výplatách a všech proplacených cestách plus další věci (stravování, oblečení aj.), to vyjde skoro na 250 tisíc korun měsíčně.“

Z čeho chcete tyto náklady pokrývat?

„Z příjmů od partnerů, a pokud jste dobří, získáváte prize money z turnajů. Nicméně našim hráčům zůstávají celé prize money. Prvotní plán nebyl začít ihned vydělávat, ale vytvořit jeden z nejlepších a nejznámějších týmů na světě. V budoucnu třeba změníme koncepci za účelem primárního výdělku, teď to ale zatím rozhodně dělat nechceme.“

Máte ambici se jako majitel zapojit do nějakých her?

„Už to přenechávám jiným. Na mně je pouze komunikace s partnery. Víc toho kvůli fotbalu, na který se ve finále soustředím neustále, nestihnu. Proto mám manažery, kteří se o všechno ostatní starají, aby tým fungoval. Já si zahraju Fifu už jen online po večerech.“ (usmívá se)

Vzpomínky na slavné časy ale přetrvávají, ne?

„Jistě a jsou pozitivní. Díky turnajům jsem poznal dost lidí a podíval se na místa, kam se jiní kluci třeba ani nedostanou. Když mi bylo patnáct, šestnáct let, sám jsem odcestoval do Německa, Francie a dalších zemí. Byla to docela škola života. Hodilo se mi to následně v osmnácti letech, kdy jsem přestoupil do Itálie. Nějaká základní angličtina tam byla.“

Kolik turnajů jste za tu dobu vyhrál?

„Ty jo… (přemýšlí) Strašně moc, přesné číslo neřeknu. Jestli jich bylo deset? Patnáct? A to mluvíme vyloženě o offline turnajích, že nesedíte doma, ale musíte někam vyjet. Kvůli jednomu turnaji jsem dokonce vynechal fotbalový zápas.“

Kdy?

„V nějakých patnácti letech. Šlo o turnaj v Německu a strašně jsem se na něj těšil. Trénoval jsem na něj celý rok. Nakonec jsem vypadl, ale o to nešlo. Do Fify jsem byl zažraný, hrozně mě bavila. Říkal jsem si, že nechci kvůli jednomu zápasu přijít o takový prestižní turnaj.“

Trenéři na to nepřišli?

„Nepřišli. Musel jsem si dát samozřejmě trochu pozor, na druhou stranu v U15 nehrozilo, že by mě někdo vyfotil a dal na sociální sítě. Byl to ale jen jeden moment. Dneska se tomu jen směju. Některé historky, které by vám mohli vyprávět hráči z U15 a U16, byly daleko horší.“

FIFA byla vaše první hra, do které jste byl zažraný?

„Od deseti let jsem hrál ještě Call of Duty, ale v něm jsem nebyl moc dobrý, tak jsem ve třinácti přešel na Fifu. A v ní jsem válel!“ (směje se)

Dá se říct, že by vás nějaký ročník uchvátil nejvíc?

„Teď si nejsem jistý, jestli to byla FIFA 10 nebo FIFA 11, ale v jednom ročníku byl bug. A když jste ho dobře natrénovali, tak jste mohli střílet góly z půlky. Nešlo ani o fotbal, ale opravdu o tu hru, protože jste věděl, z jakých pozic se dávají branky. Ti nejlepší hráči to fakt měli natrénované a dávali vám góly z velké dálky. Jo, to se mi hodně líbilo, protože jsem to samozřejmě využíval.“ (usmívá se)

Měl jste ve hře svůj oblíbený tým, než začal Ultimate team?

„Nejlepší byl vždycky Real Madrid. Byl tam Cristiano Ronaldo a tohoto hráče jste prostě museli mít, protože střílel góly ze všech pozic. Taky proto si Real všichni brali a často se stávalo, že hrál Real proti Realu. A blbě se pak komentovalo Marcelo proti Marcelovi, Ronaldo vyhrál souboj s Ronaldem…“

CZC.cz iSportCup se také hraje s klasickými týmy a byli jsme upozorněni, že se může ve finále stát, že právě kvůli Ronaldovi si všech osm finalistů vezme Juventus.

„S tím musíte počítat. Každý chce vyhrát, a kdo si vezme horší tým, dostane se do horší pozice. I proto vznikl Ultimate team (FUT), aby si každý mohl sestavit svoje mužstvo, jaké chce. Pak ale záleží i na tom, kolik do něj vložíte peněz. Protože pokud do toho nedáte aspoň tři, čtyři tisíce eur, což je nějakých sto tisíc korun, tak prostě nemáte šanci hrát velké světové turnaje ve FUT. To prostě nejde, musíte mít ty nejlepší hráče.“

Vy jste do FUT 19 investoval kolik?

„Dost. Radši nechci říkat celkovou cifru, ale je to fakt hodně.“ (směje se)

Jaké nejlepší hráče máte?

„Rivalda, hodnocení devadesát. Měl jsem i Pavla Nedvěda, ale toho jsem prodal. Omlouvám se Pavlovi, ale bohužel mi neseděl do koncepce mužstva.“

Kolik balíčků musíte otevřít, abyste dostal Rivalda s Nedvědem?

„Můžete otevřít jeden a mít štěstí. Ale ta šance, že na takové hráče narazíte, je asi 0,0001 procenta. Jestli jsem otevřel ve FIFA 19 nějakých tisíc balíčků? A to mi vyšel jen jedenkrát Messi… Musíte toho otevřít fakt hodně. Můj tým má aktuálně pět hvězd, rating 84, sehranost 100 %. To není špatný (ukazuje aplikaci FUT na iPhonu). Lukaku mě stál 500 tisíc coinů, což je FUT měna, Agüero nějakých 300 tisíc, Rivaldo přes milion.“

Koukám, že máte i speciálního Fellainiho…

„Ten je výbornej! Podle mě nejlepší defenzivní záložník ve Fifě. Ale ještě mám dva miliony coinů, šetřím na nějakého top útočníka. Potřebuji zhruba šest, abych koupil Ronalda. Takže ještě budu pár balíčků otevírat.“

Nekoupil jste si sám sebe?

„Ze začátku jo, ale potom už to nešlo hrát. Pro Fifu jsem strašně slabej.“ (směje se)

Kolik máte hodnocení?

„Asi 76.“

Jsou tam nějaké atributy, ve kterých vás FIFA podcenila?

„Naopak si myslím, že je to docela vyvážené.“