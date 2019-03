Fallout 76 v rukou vtipálků. Hráč vytvořil zákeřné bludiště s nestvůrou | iSport.cz

Asi není potřeba si nic nalhávat, nejnovější díl slavné série Fallout se stal propadákem. Multiplayerová hra Fallout 76 hráče nudí a celkové hodnocení není vůbec pozitivní. Přesto si to své hráče najde. Jeden z nich se nyní blýskl parádně promyšleným zlomyslným kouskem. Ostatní hráče lákal s vidinou výhry do záludného labyrintu plného falešných dveří a jedné slavné a zároveň nejnebezpečnější nestvůry ze světa Falloutu. Celé to pak sledoval z bezpečné vzdálenosti.