Counter-Strike: Global Offensive: Střílečka, která nastavila podobu esportu | iSport.cz

Turnaje o miliony dolarů a i po letech stále silná základna diváků. Counter-Strike: Global Offensive letos v srpnu oslaví již sedmé „narozeniny“. Hra, kterou vyvinulo Valve společně s Hidden Path Entertainment, byla takovým nástupcem předchozích dílů Counter-Strike 1.6 a Counter-Strike: Source. Na začátku však nedostala od hráčů zrovna vřelého přijetí, řada z nich dávala dlouho přednost předchozí verzi CS:Source, postupně si ale k novince našla cestu celá komunita a v současnosti se stále jedná o jednu z nejsledovanějších a nejštědřejších esport her vůbec.

Ač má samotná hra hned několik režimů k hraní, jako je například deathmatch, lobby, trénink či hodnocené zápasy s rukojmími či bombou, je verze s bombou nejoblíbenější a na poli profesionálního gamingu se hraje pouze ta. Právě zápasy s bombou vám trochu přiblížíme.

Zápasy se hrají v deseti lidech, po pěti na každé straně. Začíná se výběrem jedné z několika nabízených map a poté se určí, který tým začne na které straně. Na jedné straně stojí ti, kteří hrají za teroristy. Jejich úkolem je odnést bombu na jedno ze dvou stanovišť a tam zařídit její odpálení. Tomu se naopak snaží zabránit strana druhá, kterým se říká counter-terrorist, tedy něco jako protiteroristická jednotka.

Možností, jak zvrátit zápas na svou stranu, je mnoho. Jednou z možností je zabít všechny protihráče, to však platí pouze v případě, že bomba ještě nebyla položena. V tom opačném je totiž nutné ještě zajistit její zneškodnění. Od položení bomby má totiž protiteroristická jednotka pouze 40 sekund na to, aby odpočet zastavila. Druhou možností je právě buď odpálení bomby, či jejímu zabránění. Každé kolo má totiž časový limit, do kdy musí svůj hlavní úkol teroristé splnit.

Velkou roli ve hře hraje celá řada dalších věcí. Jednou z těch hlavních jsou například nákupy zbraní a vybavení před každým kolem. Každý hráč totiž dostává určité finance podle toho, jak se mu v tom předchozím kole dařilo, a je třeba si finance rozvrhnout s rozmyslem. Hru dokážou například vyhrát dobře umístěné smoky, tedy kouřové granáty. Svou roli hraje i výběr zbraní, nákup kevlarové vesty a helmy či molotových koktejlů.

Nejdůležitější ze všeho je ale strategie celého týmu. Z toho důvodu je potřeba se spoluhráči komunikovat, bez sluchátek s mikrofonem se tak hra téměř hrát nedá. Nebo aspoň ne moc úspěšně.

Jednotlivá mapa se hraje na celkem 30 kol, po 15 kolech se strany otočí. Vítězem se stává tým, který jako první dosáhne 16 vyhraných kol. Na větších turnajích se zejména vyřazovací části hrají na víc map. Například best off three se hraje stylem na dva vítězné. Vyhrává tedy ten, kdo zvítězí ve dvou mapách.

Nejprestižnějšími turnaji je série CS:GO Major Championship. Hraje se dvakrát ročně a ve hře je celkem milion dolarů. Zatím poslední díl se odehrál na přelomu února a března v polských Katovicích a trochu nečekaně ho podruhé za sebou vyhrál tým Astralis.

Na české scéně je hned několik profesionálních týmů jako je například eSuba, eXtatus, Neophyte a další. Se světovou špičkou se však dokázal poměřit zatím jediný český hráč, kterým byl Tomáš „oskar“ Šťastný. Stal se historicky prvním Čechem, který si zahrál Major, tehdy ještě s týmem mousesports. Jedním z nejlepších hráčů světa je i například sedmadvacetiletý Slovák Ladislav „GuardiaN“ Kovács, hrající v týmu FaZe clan.