Na trati v belgickém Spa si pro vítězství dojeli Šmídl a Reigl | iSport.cz

Nesmírně vyrovnaná kvalifikace nabídla drama ještě před startem samotného závodu. V posledních minutách kvalifikace se do superpole pro nejlepší šestku probojoval také Jan Sýkora z týmu RE-PLAY Studio, když vyřadil Michala Blažka v barvách Lenovo Legion. V superpole nepřekvapil Michal Šmídl. Pilot Predatoru nedal nikomu sebemenší šanci a Martina Štefanka z Benziny, který obsadil druhou příčku, porazil o dvě desetiny. Poprvé po dlouhé době ovšem byly znát rozdíly mezi třídami, jedinou výjimkou zůstal Simon Kovačič. Jezdec stáje Logitech ani tentokrát nechyběl v TOP 6 a kvalifikoval se na 4. místě.



Právě pilot Logitechu měl ale velkou smůlu. Na startu jako jediný zaváhal a v první zatáčce nezvládl svůj vůz. Naštěstí na nehodu nedošlo, ale Kovačič ztratil spoustu míst. Mezitím si Šmídl v první zatáčce dokázal udržet vedení, zatímco za ním začal velký souboj. V něm nejvíce tratil Štefanko, který se v prvním sektoru okruhu propadl z druhého až na čtvrté místo. Před něj se dostali Vojtěch Polesný s Acerem a Blažek s vozem Lenovo Legion.



S Kovačičem mimo hru se mohl naplno rozjet souboj o výhru v juniorské kategorii VGP2. Na čele se po startu ocitl Tomáš Korený v barvách týmu ŠpRt, ale ve druhém kole se už před něj posunul Pavel Reigl z Aceru. Ten těžil zejména na rovinkách, kde díky jinému nastavení dosahoval vyšší maximální rychlosti. Hned za nimi se odehrával souboj Jana Frajbiše z Avastu a Andreje Chlebce z týmu Smarty. Do toho se ale přimíchal také Kovačič, což slovenského pilota překvapilo a Chlebec s Kovačičem kolidovali. Poté se ovšem spustila řetězová reakce a v první zatáčce okruhu zůstaly stát až tři vozy.



Za tento incident si Chlebec odnesl penalizaci průjezdu boxovou uličkou. To jezdce Smarty ovšem nezlomilo a pustil se do stíhací jízdy. Na druhý pokus již pilota Avastu udolal a posunul se na sedmé místo. Pátou příkču si musel chránit Sýkora z RE-PLAY Studia, který čelil útoku Antona Cazanice. Jezdec Logitechu bojoval o své vůbec první umístění v nejlepší pětce, ale nakonec udělal chybu a Sýkoru ztratil z dohledu. Z této situace se pokusil vytěžit Chlebec, ale také nezvládl svůj vůz a po chybě se musel spokojit se sedmým místem.

Na trati v belgickém Spa si pro vítězství dojeli Šmídl a Reigl

Drama nepotkalo Michala Šmídla z Predatoru, který si odnesl plný počet bodů za vítězství a také nejrychlejší kolo. Druhý dokončil Vojtěch Polesný z Aceru a třetí Michal Blažek z Lenovo Legion. Pro Martina Štefanka z Benziny čtvrté místo znamená další ztrátu v boji o titul, kde má Šmídl náskok už 26 bodů. Naopak třetí Polesný se na Štefanka rychle dotahuje.V juniorské kategorii VGP2 si pro vítězství dojel Pavel Reigl v barvách stáje Acer. Jeho největší soupeř, Tomáš Korený z týmu ŠpRt, musel po zastávkách v boxech odstoupit pro technické problémy a tak Reiglovi nestálo nic v cestě a slavil své letošní třetí vítězství. Jezdec Logitechu Simon Kovačič po smolném závodě obsadil druhé místo a třetí skončil Jaroslav Procházka z týmu RE-PLAY Studio. Kovačič má nyní náskok 28 bodů na druhého Reigla.Stáj Acer už má v šampionátu týmů 225 bodů a náskok 52 bodů na druhé místo, na které se po závodu ve Spa posunul Logitech. Ten má nyní 173 bodů, zatímco Benzina jich má jen 170. Na čtvrtém místě se nachází Predator se 155 body.Tak dopadl desátý podnik sezóny Mercedes-Benz Virtual GP 2019. Šampionát pokračuje 17. září, a to posledním online závodem. Moderní monoposty Mercedes Formula Hybrid tentokrát čeká další slavná trať, a to italská Monza. Jako vždy celý závod bude odvysílán živě na platformách YouTube, Facebook a Twitch, a to prostřednictvím stránek Virtual GP a herního pořadu RE-PLAY.