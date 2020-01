Hvězda Barcelony jako Jankto. Griezmann si založil vlastní esport tým | iSport.cz

Popularita esportů stále stoupá a vášní pro počítačové či konzolové hry se netají ani přední profesionální fotbalisté. Podobně jako Jakub Jankto, který vlastní úspěšný tým Sampi, se do tohoto odvětví plánuje vrhnout i útočník Barcelony Antoine Griezmann. Francouzský reprezentant společně s mladším bratrem zakládá tým Grizi esport. Přihlásit se do něj může každý.

Mistr světa oznámil vznik svého esport týmu na Twitteru, vést ho plánuje s mladším bratrem Théem. Nyní shánějí zhruba dvacet hráčů do celkem pěti různých her - FIFA, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive a Rainbow Six Siege.

„S radostí oznamujeme nový esport tým,“ stálo ve videu, kterým Griezmann novinku oznámil. Tým se bude jmenovat Grizi a ve znaku má tučňáka, který bude i týmovým maskotem. Ještě ten den zájemcům předali emailovou adresu, kde se mohou hlásit.

A rozhodně o ně nouzi nemají. „Za méně než deset minut nám přišlo 1 500 žádostí. Emailová schránka vůbec nestíhá,“ prozradil Théo Griezmann v rozhovoru pro francouzský list Le Parisien.

Oba bratři jdou do toho společně, vzhledem k velkému vytížení francouzského fotbalisty však bude mít víc práce Théo. „Budu manažerem, vedoucím náboru, budu hledat hráče i sponzory. Konečná rozhodnutí ale budeme dělat společně,“ řekl.

Ani jeden se vášní k počítačovým hrám netají. Antoinův mladší bratr dokonce i streamuje. „Vždycky jsme videohry milovali,“ prozradil. Z jejich kroku jsou fanoušci nadšení. „Ó můj bože. Strašně moc se chci připojit, jsem obrovský fanoušek Griezmanna a navíc profesionální Fortnite hráč,“ zněl jeden z mnoha komentářů pod videem.

Bratři Griezmannové by rádi měli kompletní sestavy co nejdřív, aby stihli dubnový turnaj Gamers Assembly de Poitiers, do kterého se hlásí přes 2 500 týmů z celého světa.

Vlastnit esportový tým je v současnosti ve fotbale trend. Kromě Jankta má profesionální esport hráče i například obránce Leicestru Christian Fuchs. Vlastní esport tým má i třeba Schalke 04, Fenerbahce, West Ham nebo AS Řím.