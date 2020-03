Hledáš hráče nebo tým pro kvalifikaci Sazka eLEAGUE? Připoj se na Discord | iSport.cz

Najdeš zde několik chatovacích místností, pojďme si tedy říct, která k čemu slouží:

#informace - Tento kanál slouží jako nástěnka pro všechny aktuální informace. Administrátoři sem pravidelně vkládají novinky ohledně kvalifikací a samotné ligy.

#chat-k-turnaji - Tento kanál budeme využívat primárně v průběhu turnajů. Kapitáni týmů zde během turnajů mohou komunikovat s administrátory a soupeři. Přítomnost na tomto kanále je pro kapitány týmů, které se turnaje účastní, povinná.

#hledam-tym - Pokud jsi přesvědčen, že v Sazka eLEAGUE prostě nemůžeš chybět, ale nemáš nikoho, kdo by do toho s tebou skočil po hlavě, můžeš využít tuto chatovací místnost a zkusit si najít parťáky do kvalifikací. A pokud se zadaří, tak možná i budoucí tým do samotné ligy.

#tym-hleda-hrace - Od úspěchu vás dělí jen absence posledního hráče? Pak zkuste napsat do tohoto textového kanálu a třeba se najde někdo, kdo vás nakonec svým výkonem dostane až do ligy.

To by mělo jako základní tutoriál k našemu discordu stačit. Vidíme se tam!

Vstup do Discordu Sazka eLEAGUE ZDE »