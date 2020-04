Jediný hokej v Česku startuje v sobotu. Play off Esport ligy také na O2 TV Sport | iSport.cz

Do vzrůstajícího fenoménu esportu se na poli hokeje rozhodla naskočit i společnost BPA sport marketing, která představila Esport hokejovou ligu. Tento unikátní projekt znamená první videoherní NHL 20 ligu v České republice, která se hraje exkluzivně na konzolích PlayStation 4. Přes online kvalifikace se vybrali nejlepší hráči, kteří v základní části reprezentovali 14 týmů extraligy. V play off se utká osm nejlepších celků, které se společně poperou o finanční odměnu ve výši 150 000 Kč.

Do kvalifikace před vstupním draftem EHL se zapojilo v pěti turnajích více než 900 hráčů. V každém turnaji mohli sbírat body, díky kterým pak nejlepších 45 postoupilo do vstupního draftu. Do Síně slávy českého hokeje si pak své gamery přijeli draftovat přímo zástupci klubů Tipsport extraligy. Každý klub volil dva gamery, kteří je reprezentovali v základní části EHL (hrané na 13. kol). Po posledním kole hraném 4. dubna byla jasná nejlepší osmička, která si to v play off rozdá o parádní finanční prémii 150 000 korun. Z prvního místa jdou do play off hráči BK Mladá Boleslav. „Chtěli bychom play off vyhrát, ale víme, že to nebude nic lehkého,“ říká za Boleslav Radek „Kumbik“ Kumbera. Jeho týmový parťák souhlasí: „Bylo by to moc pěkné, ale cesta bude trnitá. Proti Plzni se nám zatím dařilo, tak to snad bude pokračovat,“ usmívá se Jindřich „Jifi23“ Fencl.

Play off Esport hokejové ligy se hraje na tři vítězná utkání formou „Davis Cupu“. Tým, který získá jako první tři výhry, vyhrává sérii. V případě, že bude stav po prvních třech zápasech 3:0 nebo 3:1, se zbylé dva zápasy nedohrávají. Kromě třetího utkání série, které hrají všichni čtyři hráči najednou, se hrají všechny zápasy hráč vs hráč.

V sobotu odstartují play off vítěz základní části BK Mladá Boleslav proti HC Škoda Plzeň a HC Dynamo Pardubice vyzve HC Energie Karlovy Vary. Série Bílí Tygři Liberec vs HC Kometa Brno a Rytíři Kladno vs HC Oceláři Třinec se budou hrát v sobotu 25. dubna 2020.

Play off EHL můžete sledovat živě na Twitch.com/esporthokej nebo O2 TV Sport.