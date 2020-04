Hrát za eRepre je pro mě obrovská zkušenost, říká vítěz iSport Cupu T9Laky | iSport.cz

Jak dlouho jsi hrál FIFU před tím, než jsi vyzkoušel cestu profesionála?

„Odmala hraju pro zábavu. Hráli jsme vždycky s taťkou NHL, FIFU, různý střílečky… První turnaj jsem zkusil někdy ve FIFA 14/15 a skončil jsem asi třicátej, čtyřicátej. Tak jsem se zděsil, ale táta mě uklidňoval, že můj čas přijde.“

A přišel…

„Byla to myslím FIFA 19 a já jsem vyhrál první velkej turnaj od iSportu. To mě utvrdilo v tom, že chci být profesionálem. Začaly chodit první nabídky. Čekal jsem tři, čtyři měsíce, než se všechno vyřešilo a podepsal smlouvu s Viktorkou.“

Tvá přezdívka T9Laky je upomínkou na tvého oblíbeného hráče Fernanda Torrese. Proč právě Laky?

„Ona to byla hodně náhoda, já jsem vůbec nikdy žádnou přezdívku neměl. Tak jsem přemýšlel, jakou si zvolit, a jeden kluk mi začal říkat Laky. To jsem si zalíbil, a nakonec mi tak začali říkat všichni.“

Lukáš "T9Laky" Pour po vítězství v iSport Lize. • Foto Sport

Máš nějakého oblíbeného hráče poté, co Fernando Torres ukončil kariéru?

„Jakožto fanoušek Chelsea jsem měl hodně rád Edena Hazarda, mrzelo mě, že přestoupil. Pořád ho ale obdivuju.“

Jak probíhá klasický den hráče FIFA?

„Jsem noční typ, tak většinou hraju hodně pozdě a déle vstávám. Poslední dobou dost pracuju na zahradě, protože tím, jak je karanténa, objevuju nový věci (směje se). Hlavně ale hraju, ať už přáteláky nebo teď poslední tři dny jenom turnaje.“

Co víkendovka?

„Od doby karantény hraju víkendovku na obou konzolích, což znamená šedesát zápasů za víkend. Je to docela drsný a už bývám i často přehranej.“

Jaký je vůbec rozdíl mezi hraním na Xboxu a Playstationu?

„Největší rozdíl bude asi v rychlosti hry a v ovladači. Na Xboxu mi přijde ta FIFA pomalejší, ale zase plynulejší. Myslím si, že je dobrý umět na obojím, když se objeví nějaký turnaj na jiné konzoli.“

Máš za sebou čtvrtou sezonu ESL, kde jsi skončil druhý za Seronem. Co se stalo, že tě dokázal po dvou letech porazit?

„Nevím, nemohl jsem na něj vyzrát. I když jsem věděl, kam půjde nahrávka, tak jsem to nemohl vystihnout a nedokázal jsem si vytvořit šance. To byla asi největší chyba. Ale nehrotím to. Jeden turnaj jsem skončil druhej, podívám se, co jsem udělal špatně a půjdu dál. Turnajů ještě bude spousta.“

Plzeňský T9Laky (v modrém) porazil ve finále III. turnaje iSport LIGY teplického Serona • Foto Michal Beránek / Sport

Před pár dny jsi si zahrál za eRepre. Jaká to pro tebe byla zkušenost?

„Od doby, co se ohlásila eRepre, jsem se tam chtěl hrozně dostat. Byl jsem moc rád, že jsem byl vybranej. Byla to velká zkušenost, dostat se trošku do toho tlaku, tý nervozity těch větších turnajů. První zápas jsem zvládl. Ve druhém jsem vedl 2:0 a netrefil prázdnou bránu, to se mnou docela zahejbalo. Celkově mi to dalo spoustu věcí.“

V období karantény se fotbalisté snaží o náhradu fotbalu alespoň prostřednictvím FIFY. Dal jsi před eLigou Kopimu nějaké tipy?

„Hráli jsme spolu pár zápasů. Po odehraných zápasech v e:Lize jsem mu napsal, popovídali jsme si, nebo jsem mu popřál hodně štěstí. On někdy řekl, že se mu něco nelíbí a já mu poradil, jak to zlepšit. Ale například před zápasem s Patrikem Žitným nic neproběhlo a zahrál snad nejlíp, co jsem od něj viděl.“

Nebojíš se, že ti v budoucnosti vezme místo ve Viktorce?

„(směje se) On sám říkal, že je docela síla soustředit se na ty tři zápasy. Nemyslím si, že by se chtěl dostat k Fifě.“

Setkáváte se spolu často?

„Vídáme se na sponzorských akcích, nebo naposledy, když byl Kopi vykartovanej, tak s náma byl přímo na stadionu na rodinné tribuně, kde je mimo jiné možnost zahrát si FIFA 20 na Playstationu. Měli jsme s nimi i společný trénink, ale vždycky je to spojené s nějakou událostí.“

Jak se ti zatím líbí TOTS?

„Už jsem koupil pár karet, že je vyzkouším pro zábavu, abych trošku oživil tu hru. Doufám, že bude zase víc motivace pro víkendovku, aby se dalo i víc vydělat z těch odměn.“

Je ve hře nějaká věc, kterou bys okamžitě změnil?

„Mě štve, jak je ta hra postavená. Je tam hrozně málo způsobů, alespoň v tomhle ročníku, jak se odlišit od soupeřů. Například před updatem stačilo zabetonovat a protihráč měl smůlu. V tomhle se mi FIFA 19 líbila. I když to byla velká arkádovka, tak člověk měl jak vyniknout, překvapit soupeře, využít svůj skill.“

Hraješ jiné hry než FIFU? Děláš nějaké sporty?

„Odmala hraju fotbal, takže to mám i spojený s Fifou. Často si chodím zahrát badminton, jezdím na kole. Co se týče her, teď jsem si hrozně oblíbil Warzone v CoD.“

