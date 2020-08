VIDEO: Gameplay novinky FIFA 21! Čím posune EA další díl o level výš? | iSport.cz

Kličky a tríčky má každý fanoušek fotbalu rád. Když se vám taková parádička podaří, pohladí to na srdci. FIFA 21 přicházi s "agile driblingem", který by měl přinést hráčům větší kontrolu nad míčem. Nově tak budete moci řádně ukázat své rychlé nohy a parádní kousky s balonem. Nebudou chybět ani nové kličky, kterými lze potupit svého soupeře.

Velkou změnou bude možnost kontroly náběhů spoluhráčů mimo míč. Narážečky budou lehčí než kdy dřív! Pořádná tiki-taka nikdy neuškodí.

Té pomůže vylepšená "positioning awareness", díky které útočníci budou nabíhat v ten správný čas, budou si hlídat ofsajdové pasti... Také záložníci a obránci by se měli nacházet v lepších pozicích a pomoci tak nejen při útoku, ale také lepším bránění.

Co všechny jistě potěší, je vylepšený systém kolizí. Už by se tak nemělo stávat, že jeden obraný zákrok zaviní hromadnou kolizi deseti hráčů na malém vápně. Realističtější gameplay je to, co všichni uvítáme.

V dalším ročníku se dočkáme také více možností u hlaviček a dlouhých kolmic za obranu soupeře. U obou bude vylepšená možnost míření, která bude především u hlaviček klíčová.

"Competitor Mode" bude pro ty hráče, kterým je ta nejvyšší úroveň soupeře málo. Pokud byste snad netrefili jasnou šanci, budete moci akci vrátit o několik sekund zpět a zkusit zakončení podruhé.

