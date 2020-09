Zápas týdne Sazka eLEAGUE CS:GO: Fragující The eLiVe vs. parádní capseN show

Entropiq vs. eSuba • Sazka eLEAGUE

Esuba vs. Entropiq. Souboj prvního a třetího. Je na co se těšit. Oba týmy předvádějí parádní individuální i týmové výkony. Dá se očekávat vyrovnaná bitva, kterou rozhodnou ty nejmenší rozdíly. Co může rozhodnout zápas o první flek?

Top 3 patří hráčům eSuby

Statistika K/D má jasného lídra, kterým je Erik "The eLiVe" Sith s 1.96 ratingem. Lukáš "Levi" Bouřa je druhý s hodnotou 1.52. První trojici uzavírá Dominik "NIO" Maxian s 1.30 ratingem. Každou hru si borci z eSuby udržují stabilní individuální statistiky a málokdy se stane, že jeden z nich neodehraje to, co má.

Po nepovedeném jarním splitu začíná sestava sklízet ovoce. Pokud se udrží IGL týmu "The Elive" v podobné formě, jakou předvedl například minulý víkend na Miragi, eSuba může pomýšlet na příčky nejvyšší.

eSubou prošla již řada kvalitních hráčů. • Foto Jiří Novák

capseN ve formě

21letý sniper cítí fazónu. Co se týče zabití s AWP, patří Lukáš "capseN" Koláčný mezi absolutní špičku Sazka eLEAGUE CS:GO. "Zatím to celkem padá, tak doufám, že to vydrží," komentoval své výkony capseN.

1.23 K/D a druhé místo mezi entry fraggery hned s osmnácti prvními killy kola. Také tyto statistiky ukazují, že capseN nepolevil a atakuje pozici nejlepšího hráče celé ligy. Pokud předvede podobný výkon i proti eSubě, těžko nepovažovat Entropiq za vyrovnaného soupeře lídrů Sazka eLEAGUE.

Majitel Entropiqu Martin Kabrhel (vpravo) s šéfem CS:GO týmu Matejem Kmitem. • Foto Jiří Novák/Sazka eLEAGUE

Jaké mapy očekávat?

Esuba se v druhém splitu představila dvakrát na Overpassu. Na něj se proti Entropiq pravděpodobně nepodívá. Borci totiž Overpass společně s Vertigem pravidelně banují. Lze tak očekávat, že se eSuba podívá na novou mapu, co se týče druhého splitu Sazka eLEAGUE.

Zástupci "modré krve" pravděpodobně nedovolí projít Inferno a Dust 2, zbývají tak Train, Nuke a Mirage. Oba celky hrají kvalitně na Nuku, tuto mapu tak v jejich vzájemném mači můžeme očekávat. Train se zatím neobjevil ani v jednom ze zápasů, pravděpodobnější tak bude pick Mirage.