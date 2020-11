Recenze CZC PC Kinght GC114: Sestava s rezervou do budoucna

CZC.cz do své nabídky průběžně přidává hotové sestavy poskládané z aktuálních komponent, jejichž cena se pohybuje těsně kolem součtu částek za samostatný hardware. Občas jsou naceněny dokonce ještě níž, než byste zaplatili při skládání počítače doma. A vzhledem k tomu, že jsou mnohdy voleny komponenty s dobrým poměrem ceny a výkonu, jde o vynikající možnost, jak pořídit dobře navrženou sestavu s otestovanou funkčností a zárukou na komplet po dobu tří let. Vedle CZC.cz podobnou strategii volí i Alza nebo třeba Mironet. Jednoduše už neplatí, že domácí skládání počítače je tou nejvýhodnější variantou.

Maximum pro Full HD

Při pohledu na použitý hardware je jasné, kam tahle sestava směřuje – především mezi hráče, kteří stále preferují rozlišení Full HD a chtějí mít dostatek rezervy pro budoucí hry. V tomto rozlišení je většina moderních her bez problému hratelná na nejvyšší grafické nastavení se stabilní snímkovou frekvencí 60 fps. A pokud z nastavení jen lehce slevíte, není problém se dostat i v nových hrách na 120 fps pro rychlé herní monitory. Ostatně například v Kingdom Come nebo GTA 5 nebylo 60 fps problém ani při velmi vysokém grafickém nastavení. Pro hráče méně náročných e-sportových titulů, jako je CS:GO, potom nebude problém ani 240 fps pro ty nejrychlejší monitory. Tyhle výkony bude tahle sestava po několik let nabízet a pro Full HD tak půjde o jistotu kvalitního hraní ještě několik let.

Zcela mimo není ani hraní ve 4K rozlišení – je ale jasné, že tady již budou ústupky z grafické kvality znatelné. Zmíněné Kingdom Come už vyžaduje nejnižší rozlišení pro hraní při nějakých průměrných 50 fps, což znamená především nepříliš hezké textury. Pokud si je chcete užít v lepší kvalitě, budete se muset smířit se snímkovou frekvencí kolem 30 fps, což může být pro nenáročné hraní příběhových her dostačující, u jakéhokoli rychlejšího titulu už to bude omezením. Pro 4K je zkrátka GTX 1660 Super málo. Sem ale sestava ani nemíří a nelze to tedy považovat za minusové body.

Nejen hraní

Ačkoli se nyní na procesorovém výsluní vyhřívají především nejnovější Ryzeny, ani desátou generaci Intelu nemůžeme označit za propadák. Především ve střední třídě, což je případ i osazeného Core i5-10400, jde stále o velmi povedené procesory. Díky aktivnímu Hyper-Threadingu je GC114 dobrou sestavou také pro pracovní účely – dobře bude fungovat i při střihu videa, kdy rozhodně pro živý náhled nebo finální rendering najde dvanáct výpočetních vláken využití.

Pravděpodobně nejrozporuplnějším článkem celé sestavy je zvolené úložiště, kdy v CZC sáhli po jednom z nejlevnějších NVMe SSD s kapacitou 1 TB. Osazený Intel 660p zároveň patří k nejpomalejším, což ostatně ukázal i náš test v Computeru 7/20. V kontextu ceny a určení je tahle volba smysluplná – kapacita je dostatečná i pro moderní hry zabírající desítky gigabajtů a do sestavy tak nebylo třeba montovat ještě pomalý mechanický disk. A i když patří mezi NVMe úložišti zvolený model k pomalým, stále se jedná o velmi rychlý disk, který bude jak pro hraní, tak práci plně dostačovat. Samozřejmostí je potom perfektní vyvázání kabelů nebo RGB podsvícení, které lze pohodlně ovládat jak na skříni, tak v dodávané aplikaci od výrobce základní desky.

Vnitřek CZC PC Kinght GC114 • Foto Computer

Info

CZC PC Kinght GC114

herní sestava

CZC.cz, www.czc.cz

27 990 Kč

počítačová skříň: Asus TUF Gaming GT301 zdroj: Be quiet! System Power 9 80Plus Bronze 500 W procesor: Intel Core i5-10400, 2,90 GHz (4,30 GHz s Turbo Boost), 12 MB Smart Cache, 6 jader (12 vláken) procesorový chladič: SilentiumPC Spartan 4 EVO ARGB základní deska: Asus ROG STRIX B460-H GAMING čipová sada: Intel B460 paměť: 2× 8 GB DDR4-266 Kingston HyperX Fury RGB (dva volné sloty) pevný disk: 1TB NVMe SSD Intel 660p grafika: Asus ROG-STRIX-GTX1660S-O6G GAMING optická mechanika: ne horní vstupy a výstupy: 2× USB 3.0, 1× kombinovaný 3,5mm audio jack rozměry: 48 × 37 × 21 cm příslušenství: napájecí kabel software: Windows 10 Home 64b záruka: 3 roky

Verdikt

Výhodná sestava pro pohodlné hraní ve Full HD na maximální detaily i v případě nejnovějších her s dostatečnou rezervou pro následující roky.

Výkon 7

Spotřeba 7

Konstrukce 9

Výbava 8

Celkem 7,8

Plusy

Dobře vyvážený hardware

Hraní ve Full HD s rezervou

Bez bloatware

Minusy

Skříň bez vyvedeného USB-C

Cenové srovnání

Lenovo IdeaCentre G5 14IMB05 - 24 500 Kč

CZC PC Kinght GC114 - 27 990 Kč

HAL3000 MEGA Gamer MČR Pro - 28 990 Kč