Edward, legendární ruský support, ukončuje hráčskou kariéru

Legendární Nunu play, první ofenzivní Sona na scéně a jeden z nejlepších Threshů Evropy. Jen několik indícií, které fanoušky jasně dovedou k Edwardu „Edward“ Abgaryanovi.

Přišli, viděli, zvítězili. Sestava ve složení Evgeny „Darien“ Mazaev, Danil „Diamondprox“ Reshetnikov, Alexey „Alex Ich“ Ichetovkin, Evgeny „Ginja“ Andryushin a právě Edward „GoSuPepper“ Abgaryan vlétla na League of Legends scénu jako hurikán.

První dva měsíce, čtyřikrát finále, tři triumfy. Moscow Five se postupně zařadili mezi nejlepší týmy světového LoL, na Worlds patřili mezi favority. Jejich semifinálová prohra s Taipei Assassins patří dodnes mezi největší překvapení v historii celého esportu.

V ruském týmu, později přejmenovaného na Gambit Esports, vytrval Edward (mimo půlročního výletu do NA LCS Season 3) do konce roku 2015.

Regionální úspěchy přišly až při další Edwardově štaci v GMB. Poté, co se nepodařilo Arménci ovládnout s Vega Squadron LCL, se vrátil domů a opanoval tři splity CIS regionu.

Na Worlds se celkově Edward podíval čtyřikrát, naposledy se na vrcholný event League of Legends podíval v roce 2019, kde se mu nepodařilo s Unicorns of Love postoupit do hlavní soutěže.

Desátou sezónou skončila profesionální kariéra jednoho z největších supportů historie. Edwardu Abgaryan bude nově zastávat pozici kouče u brazilského celku FURIA Esports.