VIDEO: Cheateři ve Warzone. Největší jména odcházejí, Activision slibuje změny

Cheateři. Vyvrhelové herní komunity. Hráči, kteří využívají third party programů k zisku výhody nad soupeřem. Spravedlnost v jejich slovníku nefiguruje. Problém s cheatery zasahuje velkou část oblíbených FPS her. Kromě CS:GO bojuje v poslední době proti podvodníkům především Call of Duty: Warzone. Neúspěšně.