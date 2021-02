VIDEO: Osvícená warda! Co se stane, když kontrolka vydrží na Riftu pět minut?

League of Legends je hra plná Easter eggů. Od bitvy o Freljord přes Eggniviu až po souboj Volibeara se Zileanem, skrytých překvapení pro hráče se v LoL objevuje nemálo. Nyní byl fanoušky objeven další speciální efekt pojmenovaný „Distinguished Order of Ward Longevity and Health“, díky kterému začnou control wardy po pěti minutách zářit.