Chtěli jste upoutat pozornost? I tento důvod vám bude stačit k vrácení peněz za předplatné

Za změnu, kterou Twitch nedávno do svého systému přidal, si vysloužil smršť negativních komentářů. O co se přesně jedná? Diváci mají nyní možnost zrušit předplatné do deseti minut od jeho zaplacení. Důvodem může být to, že pouze toužili po pozornosti streamera. Tvůrci napříč celou platformou se bouří, dle jejích slov to dává lidem možnost získat odměny pro předplatitele úplně zadarmo.

Twitch prozatím veškerou kritiku ignoruje. Pro streamovací platformu se jedná o skvělý způsob zisku dat, která následně sdělí, z jakého důvodu lidé nejčastěji požaduji zpět své peníze. Bohužel se u většiny těchto případů jedná o to, že předplatitel pouze toužil po chvilce pozornosti svého oblíbeného streamera. V angličtině to vyjadřuje pojem “shout-out”. V překladu se jedná o poděkování a zmínění dotyčné osoby.

Streamerská komunita přichází s návrhy, které by aktuální situaci mohly řešit. Jedním z nich je pozastavení upozornění o novém předplatiteli po dobu prvních deseti minut, druhý tábor je přísnější a volá po tom, aby se možnost vrácení peněz za předplatné úplně zrušila.

Aktuálně nejsou žádné dostupné informace o tom, jakou cestu nakonec Twitch zvolí.

Zdroj: dotesports.com