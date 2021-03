Red Bull Ultimátní Hráč má za sebou poslední kvalifikaci. Kdo vládl v Bike Unchained 2?

A je hotovo. O víkendu proběhl poslední kvalifikační turnaj do unikátního projektu Red Bull Ultimátní Hráč. Kdo zazářil v mobilní hře Bike Unchained 2 a jak to ovlivnilo žebříček?

Pět z pěti her, které organizátoři pro letošní ročník vybrali, už zná své šampiony. Pojďme si ale nejdřív říct, co to projekt Red Bull Ultimátní Hráč vlastně je. Na tomto turnaji se hledá nejvšestrannější hráč vůbec.

Během pěti týdnů mohli hráči odehrát celkem pět vybraných her – Clash Royale, FIFA 21, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends a v poslední řadě i Bike Unchained 2. Podle toho, jak se jim dařilo, získali body do takzvaného ultimátního žebříku. Ti nejúspěšnější v jednotlivých kvalifikacích tak postoupí do velkého finále, kde se najde nejvšestrannější hráč letošního ročníku.

Bike Unchained 2 je hra přímo od Red Bullu. Nabízí simulaci závodů v horských kolech a hrát ji lze zdarma na mobilních zařízeních. Nejlepší skill při sjíždění horských cest předvedl hráč Bukaj256, který závod ovládl a připsal si plný počet bodů. Hned za ním skončil na druhém místě J3rdie, rozdíl mezi nimi byl ale minimální.