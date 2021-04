Vývojáři Valorantu se vyjádřili k možnému přidání systému banování jednotlivých agentů

Už od vydání hry v roce 2020 si hráči přejí podobný mód, který je například v League of Legends. Principem je banování jednotlivých šampionů, v případě Valorantu se jedná o agenty. Původně se ve hře nacházelo deset postav, s postupnými patchi se ale jejich počet navýšil. S patnáctou agentkou Astrou už si spoustu fanoušků myslelo, že se ban systém do hry dostane co nevidět, game designer Nicholas Wu Smith ale domněnky vyvrátil.

Dle jeho slov se takového herního prvku můžeme dočkat nejdříve tehdy, když bude ve hře dostupných zhruba třicet agentů. To pro hráče znamená, že se systému nedočkají nejméně následující dva až tři roky. I přes tvrzení designéra Nicholase ale není nic jisté. V případě, že bude pro Riot výhodné kvůli kompetitivnosti tento systém do hry dostat, nebude to pro vývojáře až takový problém.

Aktuální postoj tvůrců hry k této funkci je ovšem takový, že Valorant považují za značně agresivní hru, která se bez banování postav obejde. Zároveň zdůraznili i možné nevýhody, které by to přineslo herním týmům. „Od týmů očekáváme předem domluvenou taktiku a strategii, která zahrnuje i fakt, že se jednotliví hráči specializují na konkrétní agenty. Prvek banování by pak celou strategii zničil. My ale naopak chceme, aby se hráči soustředili jen na určité postavy a v nich pak předváděli to nejlepší, co v nich je,” řekl senior game designer Trevor Romleski.

Narozdíl od jiných FPS her je strategie ve Valorantu postavena okolo jednotlivých Agentů. I to je jeden z klíčových důvodů, proč se vývojáři do přidání takového systému nehrnou a fanoušci jej tak ani v blízké době nemusí očekávat.

