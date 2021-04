Nový kariérní mód pro dva hráče? Nová F1 2021 by měla vyjít 16. července

Italský web Aggiornamenti Lumia přišel s informacemi ohledně dalšího ročníku populární série F1 her od vývojářů z Codemasters, studia, které teprve nedávno zakoupila společnost EA. Pokud jsou leaky pravdivé, tak se máme rozhodně na co těšit.

Často se u sportovních her potkáváme s nostalgií. „FIFA 12 byla nejlepší, nové ročníky za nic nestojí,“ hlásí hráči. Jenže u F1 je to jiné. Tak, jak by to mělo být. Každý rok přijdou vývojáři s novou peckou, která je ještě o něco lepší než ta přechozí. Tedy, kromě F1 2015, ale o tom se raději nebavme.

Od roku 2016 postupně stoupají recenze her do pozitivních výšin (z 83% na 94% kladných hlasů na Steamu). Codemasters se každý rok podaří závodní pařbu o další kus vylepšit, v roce 2020 přišli s novým módem „Můj tým“, návrat ohlásil oblíbený split screen.

Ve vydání F1 2021 by měl být největší novinkou mód „Braking Point“. Ten by se měl podle posledních informací podobat kariéře v NBA 2K či „Journey“ známé z FIFA. Nemělo by jít o klasickou kariéru, kterou z F1 dobře známe, nýbrž o mód více zaměřený na příběh.

F1 2020 patří mezi nejlepší závodní hry posledních let • Foto Codemasters

Další spíše staronovou feature je kariérní mód pro dva hráče. Ten si naposledy fanoušci Formule 1 mohli zahrát v roce 2014, o sedm let později přichází grandioźní návrat jednoho z módů, který přinese další kus contentu pro všechny hráče. A to je vždy vítané.

Představa, že spolu s kamarádem válčíte v módu „My Team“ v barvách své vlastní stáje a z úplného dna se dostanete až na trůn nejlepší stáje ve Formuli 1, nás baví.

Samotný „My Team“ se nebude příliš měnit, menší změnou by měly projít tréninkové programy a simulace tréninků.

Vrátí se také Formule 2, s největší pravděpodobností se nedočkáme nových klasických aut.

Pokud jsou leaky pravdivé a my se opravdu dočkáme všech zmíněných novinek, bude F1 2021 patřit mezi největší pecky světa sportovních her za letošní rok.