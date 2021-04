Český olympionik našel zálibu ve videohrách, láska k šachům ho dovedla k World of Warships

Přes den tvrdě dře, aby na letních olympijských hrách v Tokiu, které začínají 23. července, vybojoval vysněnou zlatou medaili. Z dřiny si ale občas potřebuje odpočinout a volí k tomu právě videohry.

„Videohry jsou pro mě únikem z reality. Po tvrdém tréninku rád nechám odpočívat tělo a zaměstnám hlavu u strategických her či šachu,“ vysvětlil čtyřnásobný mistr světa v rychlostní kanoistice.

Ve videohrách není žádným nováčkem. „Mám rád hry jako jsou třeba tradiční šachy. Ještě jsem fanoušek Doty,“ prozradil úspěšný sportovec. Na podzim ho ale zaujala hra, která kloubí jeho oblíbený sport i zálibu ve strategii – World of Warships, hra od vydavatele Wargaming se kterým dokonce navázal spolupráci. „Musím říct, že to bylo takové vzájemné vybrání se. Líbí se mi, že je to na vodě, navíc je to strategická hra. WOWS je snadné si jí zahrát, ale sakra těžké je hru ovládnout,“ vysvětlil, co ho na hře zaujalo.

Právě World of Warships si českého olympionika zvolili za jednu ze svých tváří. „Ze začátku jsme měli jen krátkodobou spolupráci, hru jsem vyzkoušel při relaxu na soustředěních a tehdy mě zaujala. Měl jsem teď dost našlapaný program, ale po olympiádě se na to vrhnu ještě víc,“ prozradil.

Zatím potěšil své fanoušky vtipnými kolážemi na sociálních sítích, ale po olympiádě plánuje vyzkoušet fenomén dnešní doby: „Určitě budu hrát online a možná se budete moci těšit i na nějaké streamování, láká mě ten užší kontakt a zpětná vazba od fanoušků, věřím, že to bude zábava.“

„Pro naši společnost bylo snadné rozhodnutí, zda spolupracovat právě s Josefem, velmi známým sportovcem z České republiky, protože pevně věříme, že sport ve společnosti hraje pozitivní roli. Navíc nás nadchla šance přispět k jeho úspěchu na nadcházejících olympijských hrách v Tokiu,“ prozradil inženýr Georgios Strouthos, marketingový manažer World of Warships.

„Josef a naši hráči sdílejí vášeň pro navigaci a hlavně moře. Obdivujeme jeho oddanost fair play, což je něco, co propagujeme i v naší hře. Jménem celého týmu World of Warships bychom chtěli Josefovi popřát hodně štěstí v jeho nadcházejících výzvách a věříme, že na něj bude jeho zem pyšná,“ dodal

Strouthos.

Dostál není prvním sportovcem, který se stal tváří této hry. Postaví se po bok například slavného ruského hokejisty Alexandera Ovečkina, ale také herce Stevena Seagala. „Je to něco neuvěřitelného, být postavou ve hře, rád bych si také něco podobného vyzkoušel. Třeba udělá na kluky a holky z Wargamingu dojem když přivezu nejcennější placku z Tokya a dočkám se taky,“ dodal v nadsázce osmadvacetiletý kanoista.

Kromě videoher ho teď ale čeká jedna z největších výzev v kariéře profesionálního sportovce. Na olympijských hrách v Tokiu se pokusí vybojovat zlatou medaili, jedinou, která mu ve sbírce ještě chybí. „Letos mám natrénováno zatím nejvíc, co jsem kdy měl. Od začátku sezony mám najeto přes 2 tisíce kilometrů, což je o hodně víc, než jsem míval sezony předtím. Vrcholnou formu samozřejmě ještě nemám, tu budu mít, snad, až na závodech v Tokiu,“ prozradil.

Přípravu navíc vzal pěkně zostra, dva měsíce dřel v Kalifornii, odkud se nedávno vrátil. „Jsem hodně unavený, bylo to dlouhé. Natrénovali jsme toho hodně, přišly i nějaké krize. Mám ale, řekl bych, docela dobrou formu,“ popsal a dodal. „Rád bych tam získal medaili!“