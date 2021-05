BLOG: Změna v map poolu má oživit CS:GO, Valve šláplo vedle. Proč Train a Ancient?

Odchod Cobblestonu spousta lidí, včetně mě, nesla s nelibostí. I když, po hrůzostrašném updatu, který udělal z jedné z mých oblíbených map nepovedenou karikaturu, to možná bylo pro dobro všech.

O další změně v map poolu se dlouhou šuškalo. Mirage musí z kola ven! Do kolotoče CS:GO by se zase vrátila, to se nebojte, ale v novém kabátu, který by přinesl na marockou mapu trochu svěžího vánku.

Změny v aktivním map poolu by měli obecně trochu osvěžit prostředí profesionálního Counter-Striku. Zbavit se starého, přijít s něčím novým a vzrušujícím. Jenže -Train +Ancient je tím pravým opakem.

Train byl jednou z map, které ozvláštňovaly profesionální špíly. Bylo fajn se občas podívat na jednu z méně tradičních map, vidět, jak se týmy poperou s náročným Trainem.

Bohužel, místo repetitivní Mirage se loučíme právě s mým osobním favoritem (může tak být cítit určitá míra nadržování).

Ale dobře, to se dá zvládnout, s Trainem se na nějakou chvíli neuvidíme. Tak snad návrat nějakého pěkného (starého) Cobblestonu? Nebo snad Cache? Tuscan?

Ne. Ancient. Valve přišlo s Ancientem. Mapou, která byla doposud vidění pouze mezi mapami Scrimmage.

Očekával bych, že si Valve dá pozor a nebude opakovat počáteční fiasko s Vertigem. Bohužel, opak je pravdou. Velká část hráčů si stěžuje na obří FPS dropy, pokud si koupíte správného CT agenta, jste pomalu neviditelní, B site je jeden velký nepořádek plný wallbangů a malých zídek, za které se můžete schovat. Mid snad ne třeba komentovat.

Samozřejmě, update je na světě teprve den. Valve jistě tvrdě pracuje na tom, aby veškeré problémy fixnulo. Ale práce je spousta. Opravdu velká spousta. Třeba se ale dočkáme toho, že za několik měsíců budeme sledovat parádní profesionální zápasy právě na mapě Ancient. Doufejme.