Japonsko otevře unikátní esportovou posilovnu, v nabídce bude trénink s profesionály

Zařízení ponese jednoduchý název „Esports Gym“ a otevřít by se mělo již 19. Května 2021 v severní části hlavního města Tokia.

Součástí posilovny bude společenská místnost s dvanácti herními počítači. Nebudou chybět ani typické herní židle se sluchátky pro nezbytnou komunikaci mezi hráči. Cílem není poskytnout pouze místo pro občasné hraní, ale především nabídnout zájemcům prostor, ve kterém budou moci opravdu naplno trénovat svůj herní skill.

Posilovna jako první v zemi nabídne i možnost zaplatit si trénink s esportovým koučem nebo profesionálním hráčem. Trénování zajistí osobnosti z Crest Gaming, Glory be esports nebo Delty.

Novinka ve světě esportu! • Foto japantoday.com

Do tréninku se může zapsat opravdu každý, v nabídce jsou programy pro začátečníky i pokročilé hráče. Bude zde i speciální kurz pro pokročilé studenty, kteří mohou v případě jeho úspěšného ukončení požádat o místo v Crest Gaming.

Počítače nabídnou pět nejhranějších her v Japonsku: VALORANT, League of Legends, Identity V, Rainbow Six Siege a Puyo Puyo Champions. Měsíční členství vyjde na zhruba tisíc korun českých a umožní vám používat PC tři hodiny denně. Za příplatek zhruba 500 Kč si můžete zaplatit i hodinový koučink s profesionálním hráčem. Bez členství pak jeden tříhodinový slot vyjde na necelých tři sta korun, možnost koučinku ale vůbec nenabízí.

V následujících měsících by se mělo v posilovně konat několik free-play událostí a esportových kurzů. Třeba se něčeho podobného jednou dočkáme i v České republice.