Nastavte si kalendáře! Kdy se odehraje play off Sazka eLEAGUE v CS:GO a Dota 2?

Dvanáct týmů, dvě hry, jedna liga. Play off Sazka eLEAGUE se blíží a s ním i to nejlepší z česko-slovenského elektronického sportu. Šest nejlepších celků z Counter-Strike: Global Offensive a šestice nejlepších z Dota 2 se v červnu utká o svou část z celkového prize poolu 284 tisíc korun. Play off Dota 2 se odehraje 12. - 13. 6., vyřazovací fáze CS:GO je naplánovaná na 17., 19. a 20. 6. Veškeré boje v rámci Sazka eLEAGUE můžete sledovat na twitch.tv/eleaguecz.