Zemětřesení v Brute! Jednáme o prodeji celé organizace, potvrdil majitel Andrýsek

Tradiční celek hledá nového majitele. Petr Andrýsek, nynější vlastník týmu Brute, se podle informací iSport.cz rozhodl organizaci prodat. V době růstu esportového odvětví jde o překvapivé rozhodnutí. „Ano, je to pravda,“ potvrdil Andrýsek spekulace šířící se esportovým zákulisím.

Rok a půl Petra Andrýska u kormidla esportové organizace Brute se blíží ke konci.

Přes všechny překážky a občasné problémy se tým držel mezi elitou v česko-slovenské lize Sazka eLEAGUE. Jenže nyní se Petr Andrýsek rozhodl celek prodat. Ambiciózní cíle zůstanou nenaplněny.

„Aktuálně jednáme o prodeji Brute,“ prohlásil.

„Ostatní mé esport projekty vykazují skvělou trajektorii růstu a vyžadují mou plnou pozornost a nasazení,“ zdůvodnil své rozhodnutí Andrýsek pro iSport.cz. Mezi zmíněné projekty patří například i Madmonq.

Organizace BRUTE je na prodej. • Foto Brute

Andrýskův odchod z Brute je rozhodně překvapující. Zvláště v době, kdy naopak do esportových týmů vstupují noví investoři a elektronický sport se dostává do povědomí široké veřejnosti.

V pondělí bylo oficiálně oznámeno spojení hokejového Dynama Pardubice v čele s miliardářem Petrem Dědkem a organizace Eclot, která se zatím neúspěšně snaží o postup do play off Sazka eLEAGUE Open.

Známý podnikatel Petr Andrýsek vstoupil do herního světa na začátku roku 2019, v listopadu téhož roku investoval do týmu Brute. Vstup velkého jména do esportu vzbudil zájem.

Kromě něj přineslo nové vedení do organizace také odlišný přístup. Tým byl jedním z prvních, který nabízel hráčům tréninkové centrum, důraz se kladl také na zdraví esportovců.