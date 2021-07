Parádní novinka, World of Tanks Modern Armor zahajují sezónu s G. I. Joe

Bojujte za svobodu ve World of Tanks Modern Armor! Nandejte to zlu v nové sezóně s podporou amerického hrdiny G.I.Joea. Tým World of Tanks Modern Armor je nadšený z partnerství s Hasbro a přináší tak do hry inspiraci z roku 1980 a s ní spojený tématický obsah. ho a vzrušujícího tematického obsahu.