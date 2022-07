Jankto se může soustředit na fotbalovou kariéru. V esport týmu Sampi bude už jen v roli majitele

Fotbalový reprezentant a majitel esportového týmu Sampi Jakub Jankto přenechává exekutivní roli v organizaci své kolegyni Kláře Ottomanské. Oznámili to na svém twitterovém účtu. Zpráva přichází v době, kdy se spekuluje, že by se Jankto mohl vrátit hrát fotbal do české ligy.