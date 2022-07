Sparta? Jsem věrný slávista, hlásil Jankto. Nyní svoje slova koriguje

Další tuzemská transferová bomba na cestě? Může být. Sparta podle informací iSport.cz jedná o příchodu reprezentačního křídelníka Jakuba Jankta na hostování. K tomu se ale váže zajímavá story. V nedávném podcastu totiž sám Jankto prohlásil, že by nabídku z Letné nepřijal. „Hrál jsem za Slavii, jsem slávista. V tomhle jsem věrný,“ vysvětloval šestadvacetiletý fotbalista. Nyní, když se stále hlasitěji mluví o možném přesunu do Sparty, bere Jankto urychleně zpátečku.

Přestupy hráčů se slávistickou minulostí do Sparty a naopak, to je tak trochu speciální disciplína. Povětšinou budí silné emoce, zdaleka ne všichni fanoušci pro ně mají pochopení.

V posledních letech je to nicméně poměrně častý jev. Do Edenu zamířili Nicolae Stanciu či Srdjan Plavšič, opačným směrem zase letos v létě Jan Kuchta s Jaroslavem Zeleným.

Dalším do party by mohl být Jakub Jankto. Byť křídelník Getafe za slávistické áčko nikdy nehrál, tamní mládeží prošel. A zkraje července dal během internetového vysílání hráče FIFA The Haterise jasně najevo, jak obě „S“ vnímá.

Reakce na dotaz, zda by přijal nabídku ze Sparty, totiž byla všeříkající. „V tomhle jsem věrný. Hrál jsem za Slavii, jsem slávista,“ zdůraznil Jankto.

Nyní, o několik týdnů později, a v situaci, kdy se hlasitě mluví o přesunu do Sparty na hostování, začal brát šestadvacetiletý křídelník zpátečku.

„Ano, správně je to tak, máte úplnou pravdu. Celý stream totiž nebyl úplný troll,“ vyhlásil někdejší hráč Udine či Sampdorie během pondělí na svém Instagramu.

Opravdu svá slova o věrnosti Slavie myslel Jankto jako čistou nadsázku? Nebo se nyní, kdy je převlečení do rudých barev reálně ve hře, snaží hasit potenciální požár? Obrázek ať si udělá každý sám…