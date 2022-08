Quake World Championship 2022: Zlatý debut k1llsena

O víkendu skončilo mistrovství světa v Quake Champions. Čtyřiadvacet hráčů se sešlo na dvoudenním rumunském offline turnaji, kde se utkali o prvenství a 150 000 dolarovou nadílku.

Diváci se těšili na špičkovou hru, drama a krásné highlighty. Nutno říct, že se hráči skvěle předvedli a diváci si přišli na své. Nechybělo i nějaké to menší drama, o které se postarali cnz, GaRpY a Spart1e.

Velezkušený quakaři se překvapivě nedokázali dostat do druhého kola Quake World Championship a zajistit si tak účast v příští sezóně prestižní Quake Pro League. Cnz podlehl nosfě, Spart1e se nedostal přes cha1na a GaRpY prohrál toxjqovi. Holt i to se může stat.

Naopak potěšil argentinský nováček Maximiliano "maxter" Gonzalez, který se vůbec poprvé ukázal na Championship a nešekaně to dotáhl na bednu. Jeho zběsilou jízdu dokázal zastavit pouze k1llsen. Třetí místo a 12 500 $ putují do Argentiny. Tak trochu zklamal veterán rapha, který byl blízko k tomu, aby se dostal do čtyřky nejlepších, ale bohužel.

Old But Gold

Do grandfinále to dotáhl Marcel "k1llsen" Paul a jeden z favoritů akce - Adrián "RAISY" Birgány. V dynamickém a napínavém střetnutí měl tentokrát lepší mušku němec a Adrián se po šesté v řadě dostává na stříbrnou pozici.

Poslední hrací den Quake World Championship 2022

Stabilně hrající Birgány byl vždy tak blízko k vytouženému titulu, tak snad příště už to konečně výjde. Tak či onak třicetipětiletý Marcel ukázal, že rozhodně nepatří do starého železa a zaslouženě si veze domu cennou výhru.

Rozdělení peněžité odměny Quake World Championship 2022

1. místo: k1llsen - 25 000 $

- 25 000 $ 2. místo: RAISY - 15 000 $

- 15 000 $ 3. místo: maxter - 12 500 $

- 12 500 $ 4. místo: vengeurR - 10 000 $

- 10 000 $ 5. až 6. místo: cha1n a rapha 8 500 $

a 8 500 $ 7. až 8. místo: Xron a ZenAku - 7 250 $

a - 7 250 $ 9. až 12. místo: Av3k , dramiS , serious a nosfa - 5 550 $

, , a - 5 550 $ 13. až 16. místo: sib , toxjq , psygib a Strongsage - 4 000 $

, , a - 4 000 $ 17. až 24. místo: Spart1e, bukster, RMV, GaRpY, prox1mo, Yup, cnz a dandaking - 3 000 $

Nenechte si ujít:

Zdroj: Liquipedia