Luka "Perkz" Perković o náhlém odchodu Carlose: Je to setsakramentsky nespravedlivý

Náhlý odchod bývalého ředitele úspěšného multigamingového klubu G2 Esports byl pro Perkze šokujícím. „Je to velká škoda a ztráta pro esport. Je to hloupé, divné a sakra nespravedlivé“ dodal ex midař zlaté League of Legends sestavy G2.

Pod jeho příspěvkem v Twitteru se rozhořela velmi bouřlivá diskuze. Luka se ve finále nenechal odradit a s chutí se pustil do prudké debaty se zúčastněnými a obhájil si své tvrzení.

Ve svých odpovědích si Luka "Perkz" Perković nebral servítky. „A nebo co? Také mě zrušíš, ty sklepní kryso?“ dodal mladý Chorvat. Kromě toho se midař Team Vitality rozpovídal o čase stráveném v G2 a o tom, jak si evropská organizace vůbec vedla a co za tu dobu dokázala.

Asi vám nemusíme připomínat, že Carlos "ocelote" Rodríguez Santiago byl jedním ze strůjců úspěchu G2 Esports a za jeho pomoci se z malého League of Legends týmu vyklubala jedna z nejúspěšnějších světových esportových organizací.

