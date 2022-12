Elden Ring je hrou roku, v kategorii esport triumfoval titul od Riot Games

Dnes v noci proběhlo prestižní The Game Awards 2022. Předávání videoherních „Oscarů" doprovázela velkolepá show a představení nových herních titulů. Napínavý souboj mezi Elden Ringem a God of War nakonec vyhrálo dark fantasy rpg od FromSoftware - Elden Ring. Připravili jsme pro vás souhrn celého večera.

Výsledky The Game Awards 2022

Hra roku - Elden Ring

Hlas hráčů - Genshin Impact

Nejlepší akční hra - Bayonetta 3

Nejlepší RPG - Elden Ring

Nejlepší akční adventura - God of War: Ragnarok

Nejlepší trvající hra - Final Fantasy XIV

Nejlepší indie hra - Stray

Nejlepší herní režie - Elden Ring

Nejlepší narativ - God of War: Ragnarok

Nejlepší hudba - God of War: Ragnarok

Nejlepší výprava (art direction) - Elden Ring

Nejlepší herecký výkon - Christopher Judge, God of War: Ragnarok

Nejlepší audio design - God of War: Ragnarok

Mobilní hra roku - Marvel Snap

Nejlepší bojová hra - Multiversus

Nejlepší rodinná hra - Kirby and The Forgotten Land

Nejlepší sportovní hra - Gran Turismo 7

Nejlepší mulitplayer hra - Splatoon 3

Nejlepší VR hra - Moss: Book 2

Nejlepší simulace/strategie - Mario + Rabbids Sparks of Hope

Nejlepší podpora komunity - Final Fantasy XIV

Content creator roku - Ludwig

Nejočekávanější hra roku - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

„Games for impact" - As Dusk Falls

Inovace v přístupnosti - God of War: Ragnarok

Nejlepší esport hra - Valorant

Nejlepší esport hráč - Jaccob "yay" Whiteaker (Valorant)

Nejlepší esport tým - LOUD

Nejlepší esport coach - BZKA

Nejlepší esport událost - League of Legends World Championship 2022

Nejlepší filmová/seriálová adaptace - Arcane, League of Legends

Nově představené hry

Na letošních Game Awards bylo představeno také spousta nových her. Mezi ty nejzajímavější patří Armored Core (FromSoftware), Death Stranding 2, Judas, Hades 2, Party Animals nebo třeba Street Fighter 6.