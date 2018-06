PĚT překvapení MS? Diamant z Maroka i ten, co měl problémy s kokainem

Hirving Lozano (22 let, Mexiko)

V domácí lize o jeho talentu věděli dlouho, v uplynulé sezoně se o něm ale dozvěděla celá Evropa. „Chucky“ zářil v dresu PSV Eindhoven, se kterým získal nizozemský titul, se sedmnácti brankami byl nejlepším střelcem týmu. Rychlé, šikovné křídlo s čichem na góly, to je ideální kandidát do vašeho Fantasy týmu.

Paolo Guerrero (34 let, Peru)

Snajpr brazilského Flamenga původně na šampionátu vůbec neměl být kvůli trestu za kokain. FIFA mu ale zákaz činnosti pozastavila, zkušený útočník si tak v Rusku přece jen zahraje. Guerrero je pro Peru útočná zbraň číslo 1, ve 34 letech hraje svůj téměř jistě poslední šampionát, i díky pozastavenému trestu bude mít extra motivaci. Považujete li Peru za černého koně skupiny C, sázejte na něj.

Hakim Ziyech (25 let, Maroko)

Další diamant z nizozemské Eredivisie. 25letý ofenzivní univerzál z Ajaxu Amsterdam je mozkem zálohy ambiciózního Maroka, v jehož dresu má vždy velkou formu – dal gól v každém druhém zápase. I díky němu může severoafrický tým překvapit favority skupiny B, Portugalsko a Španělsko.

Aleksandar Mitrovič (23 let, Srbsko)

V Newcastlu se mu tolik nedařilo, na hostování ve Fulhamu ale explodoval. Jeho 12 gólů v 17 ligových zápasech londýnskému týmu výrazně pomohlo na cestě zpět do Premier League. Důrazný útočník by měl být hlavní ofenzivní zbraní Srbska, které má potenciál na to postoupit ze skupiny E společně s favorizovanou Brazílií.

Viktor Claesson (26 let, Švédsko)

Švédové bez Zlatana? Téměř nepředstavitelné! Severská země ale ani bez největší hvězdy nebude zdaleka bezzubá. Největším žolíkem v jejím středu je Viktor Claesson, který loni v lednu vyměnil domácí Elfsborg za ruský Krasnodar. V dobře známém prostředí může ofenzivní univerzál, který dokáže góly stejně dobře dávat jako připravovat, nabrat solidní počet bodů.