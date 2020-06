Pravděpodobné sestavy: Slavia může slavit titul! Prosadí se Baník proti Spartě? | iSport.cz

Sparta - Baník • Foto Sport

Karviná - Opava • Foto Sport

Jablonec - Liberec • Foto Sport

Zlín - Příbram • Foto Sport

Slavia - Plzeň • Foto Sport

Olomouc - Teplice • Foto Sport

Sparta má formu, v lize vyhrála 7krát v řadě. Baník nedal Spartě gól už čtyřikrát po sobě. Spartě se momentálně daří v obranné části a může udržet vzadu další nulu a svým výkonem k tomu přispějeSlezské derby slibuje vyrovnanou podívanou, poslední dva vzájemné duely skončily remízou. Karviná se navíc nemůže spolehnou na své fanoušky, daná lokalita má stále omezení počtu diváků. Domácí hráče po minulém kole ale sepsul trenér, tak by semohl ukázat.Další "derby", tentokrát podještědské. Vzájemný duel patrně nebude bohatý na branky, cíl Jablonce je nepustit Slovan před sebe. Oba celky si odnesou z utkání po bodu aodčiní svoji chybu v zápase s Plzení.Oba celky o víkendu vyhrály, důležitou roli tentokrát sehraje domácí prostředí. Zlín si na Příbram před svými fanoušky věří. Tým kouče Páníka má obrovskou motivaci, úterní vítězství by totiž mohlo definitivně stačit na záchranu v soutěži, kterou Zlínu vystřelíPlzeň má poslední šanci vrátit se do boje o titul, takže v Edenu musí vyhrát. Slavia je doma ale hodně silná. Do obrany domácích se patrně vrátí Kúdela, který dává defenzivě jistotu. Slavia zvítězí a obhájí loňský titul.si tento zápas užije a oslaví gólem.Olomouc i Teplice jsou prakticky zachráněny. Větší motivaci tak bude mít domácí celek, kde se čerstvě začalo spekulovat o odvolání kouče Látala. Hráči oblíbeného trenéra podrží a předvedou lepší výkony než v poslední týdnech. Za domácí se trefí