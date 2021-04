Pravděpodobné sestavy: vyloupí Rada Ďolíček? Brno vyzve neporaženou Slavii

Po reprezentační přestávce přichází na řadu opět nejvyšší fotbalová liga a s ní i oblíbená Sazka Fantasy ! Pětadvacáté kolo zítra večer otevře duel mezi fotbalisty Bohemians a Jablonce. V sobotu se Sparta představí v Teplicích a zajímavý souboj nás čeká i v neděli v Brně, kam zavítá dosud neporažená Slavia. Kdo by se mohl prosadit? Vytvoř si na Sazka Fantasy vlastní tým z reálných hráčů, sbírej body podle jejich výkonů a hraj o parádní ceny.

Bohemians - Jablonec • Foto Sport

V Jablonci vládne spokojenost, mužstvo vyhrálo poslední tři ligové zápasy. Jablonec umí na „klokany“ zahrát doma, venku to už není taková sláva, dvakrát po sobě ve vršovickém Ďolíčku neskóroval. Bohemka prohrála z posledních devíti ligových utkání pouze jednou, a to v Plzni. Do sestavy bychom zařadili

Olomouc - Pardubice • Foto Sport

Souboj sousedů v tabulce slibuje vyrovnanou podívanou. Mírným favoritem jsou každopádně domácí, přeci jen hosté si vedou venku podstatně hůře než „doma“ v pražském azylu. Domácí brankářbude mít čisté konto.

Liberec - Baník • Foto Sport

Hosté před nedávnem vyměnili kouče, ale kýžený efekt se zatím nedostavil. Ze čtyř soutěžních utkání (liga + pohár) Baník třikrát prohrál. Liberec je doma druhým nejlepším týmem v soutěži a potvrdí to i v tomto utkání. Body do Sazka Fantasy udělá

Opava - Slovácko • Foto Sport

Slovácko v novém kalendářním roce prohrálo jen dvakrát, v poháru s Boleslaví a o gól se Slavií. Hosté mají vyváženou defenzivu i ofenzivu, v podzimním utkání porazili doma Opavu o dvě branky.

Sparta - Teplice • Foto Sport

Teplice venku prohrály z dvanácti utkání osmkrát, celkově patří defenziva mužstva k nejhorším v celé soutěži. Chybět navíc bude gólman Čtvrtečka, který v týmu hostuje právě z Letné. Sparta pod Vrbou ještě neprohrála. Z gólu se bude radovat

Boleslav - Příbram • Foto Sport

Mladá Boleslav se pod koučem Jarolímem pomalu ale jistě zvedá. Příbram se naopak stále trápí, od nového roku nevyhrála jediný zápas, v posledních čtyřech duelech vstřelila jediný gól.

Zlín - Karviná • Foto Sport

Karviná má staronového kouče, po třech letech se k týmu vrátil Josef Weber. To může slezskému mužstvu hodně pomoci, nicméně v neděli na zlínské Letné se to patrně ještě nestihne projevit. Domácí celek byl před reprezentační pauzou v dobré formě.v Sazka Fantasy udělal už 63 bodů. Připíše si další?

Plzeň - Budějovice • Foto Sport

Plzeň byla před reprezentační přestávkou v dobrém rozpoložení. Budějovice se ve stejném období trápily, dokonce se řešilo odvolání kouče Horejše, který se zachránil až remízou se Spartou. Plzeň vyhrála ve Štruncových sadech v sezóně 8 z 11 duelů.

Brno - Slavia • Foto Sport

Slavia se bude chtít před Evropskou ligou s Arsenalem pozitivně naladit, což znamená vyhrát a prodloužit svou sérii neporazitelnosti! Mužstvo zároveň útočí na ligový rekord v počtu vstřelených branek. Hosté určitě nic nepodcení, protože už na podzim s Brnem ztratili. Sázka na jistotu -