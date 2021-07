Pravděpodobné sestavy: poradí si Teplice se Slavií? Liberec čeká souboj se Spartou

Teplice - Slavia • Foto Sport

Slavia začíná ligu dvakrát venku, ale na půdě přijatelných soupeřů, a tak by duel v Teplicích neměl být žádný zásadní problém. Před vstupem do pohárů si bude tým chtít zvednout sebevědomí. Teplice naopak vstoupily do sezony porážkou, na mužstvo se tak opět balí tlak z jara, které se úplně nepovedlo. Prosadí se

Karviná měla v prvním kole šanci vyhrát v Praze nad Pardubicemi, ale tým si nechal utéct dvoubrankové vedení. Tentokrát se domácím nic podobného nestane, za podpory fanoušků, proti nováčkovi soutěže jsou papírovým favoritem. Hradec na úvod remizoval s Bohemkou a blýskl se hezkým výkonem, nicméně venku mívají nováčci po postupu o ligu výš obvykle problémy.

Olomouc dala v prvním kole dvě branky na Spartě. Na druhou stranu třikrát inkasovala, defenziva tak není na začátku sezony nejpevnější. To samé v „bleděmodrém“ platí i v případě Pardubic, které na úvod remizovaly s Karvinou. Pardubice trochu ztratily na síle, domácí zase sbírají dlouhodobě vysoký počet remíz. Brankářudrží čisté konto.

Boleslav na úvod prohrála v Plzni, ale zejména druhá půle vypadala v jejím provedení velice dobře. Gólem se blýskl, vidět byl i Ewerton, který se vrátil z hostování v Pardubicích. Zmíněná dvojice bude Severočechům zatápět, s každým zápasem se bude lepšit i souhra. Jablonec je doma silnější než venku, ale brankově se prosadí i hosté. Oba týmy dají gól.

Sparta mívá s Libercem často problémy, tentokrát by mohla uspět. Slovan se po letním „pouštění žilou“ teprve sehrává, kvalita, která odešla, byla obrovská. Domácí se navíc musí obejít bez hráčů, kteří v Liberci hostují právě z Letné (Havelka, Novotný). Sparta má sice problémy v defenzivě, což ukázala příprava i první kolo s Olomoucí, ale dopředu se jí daří a nějakou branku vstřelí i U Nisy.

Zlín neporazil Baník už čtyřikrát v řadě, v posledních dvou zápasech na ostravské půdě utržil dvě vysoké porážky. Baník si na domácí půdě vedl na jaře velice dobře. Před parádní diváckou kulisou se tým potlačí dopředu celý zápas a gólově se prosadí

Oba celky v prvním kole vyhrály, ale v případě Jihočechů to bylo hodně o štěstí, proti Teplicím lepší nebyli. Slovácko „ubojovalo“ cennou výhru v Liberci, nicméně přišlo o vyloučeného útočníka Ciciliu. Celek z Uherského Hradiště je díky pohárům rozehranější. Družina kouče Svědíka před svými fanoušky zvítězí zásluhou

„Klokani“ patřili v minulé sezoně doma k nadprůměrným celkům v soutěži. Západočeši se potýkají s nepříjemnou marodkou, což hraje domácím rovněž do karet. Bohemka v Ďolíčku se Západočechy neprohraje.