Pravděpodobné sestavy: Baník doma přivítá Sigmu, Pardubice v derby Hradec

Defenziva domácích není v optimálním rozpoložení. Něco málo naznačila generálka před jarní částí, ve které Ostrava prohrála v Edenu (2:4). Hráči ani kouč se ale nepoučili, a tak následovaly další dva divoké výsledky. Nejprve vyhrál klub slavíci sto let v Boleslavi (3:2), aby následně tříbodový zisk z venku znehodnotil doma s Teplicemi (2:4). Ve 4 z posledních 5 měření sil se trefily oba celky, góly budou padat i tentokrát. Za Baník se opět trefí střelec Almási (10,8 milionu). Zajímavou variantou by mohl být i Ekpai (8,6 milionu), který je dostupný za výbornou cenovku.

Pardubice čeká vinou covidu teprve první zápas v jarní části, tým je nažhavený, nikoliv ale rozehraný, což se může na výkonu i výsledku projevit. Hradec má v nohách 120 minut z úterního poháru, ale postupový konec týmu pomůže setřást únavu. Hosté jsou schopni v Ďolíčku bodovat, devátá remíza v sezoně se nabízí. Mezi kluby navíc panuje velká rivalita, a tak se bude bojovat do poslední minuty. Na pohárovou trefu by mohl navázat Daniel Vašulín (8,6 milionu).

Slovácku zvlhnul po zimní pauze střelecký prach, mužstvo se trápí v koncovce. Zlín si naopak spravil náladu, když v úterní dohrávce porazil Liberec (2:0), na obou brankách se podílela zimní posila Vukadinovič. Vzájemný duel tak slibuje vyrovnanější průběh než v předešlých zápasech, kdy měl navrch celek z Uherského Hradiště. Zde by se měla využít forma Davida Tkáče (7,1 milionu), který je navíc vedený jako obránce.

Budějovice porazily Plzeň naposledy v roce 2006, domácí tak mají z Viktorie už pořádný komplex. Hosté disponují nejlepší obranou v soutěži (společně se Slavií), defenziva inkasovala o více než polovinu branek méně než domácí. V pořádku je už nejlepší kanonýr soutěže Beauguel, střelecky se chytl urostlý Chorý, se kterým bude mít domácí defenziva potíže. Plzeň napraví šokující závěr na Spartě. Zde by se mohla vyplatit sázka na levného Filipa Kašu (6,3 milionu).

Sparta předvádí v jarní části nevyrovnané výkony, tým čeká náročná odveta Konferenční ligy v Bělehradě. Kouč Vrba tak může zátěž rozprostřít na více hráčů, což bude mít vliv na souhru i výsledek. Na severu Čech je navíc těžší terén, než by se hostům líbilo. Jablonec se i nadále trápí v koncovce, jedna vstřelená branka v zápase bývá tuto sezonu jeho stropem. Dělba bodů nemusí být špatnou volbou stejně jako na podzim (1:1). Ten kdo chce ušetřit nějaké peníze, může risknout do sestavy nasadit Suchomela (6,0 milionu) či Čvančaru (6,5 milionu).

Boleslav nedokázala porazit Liberec už 12krát v řadě. Středočechům nefunguje defenziva, v posledních dvou ligových zápasech inkasovali pět branek. Tým opět doplácí na absenci kvalitního gólmana, kádr je navíc oslaben odchody talentovaných hráčů (Fila, Jurásek) do Slavie. Liberec sice nijak nezáří, ale prostupnou obranu domácích je schopen překonat, což přinese body. Trefou do černého by mohla být sázka na Ewertona (11,4 milionu).

Karviná porazila v prvních dvou kolech po zimní přestávce Slavii (1:0) a remizovala s Jabloncem (1:1), nicméně mužstvo je stále pod tlakem, na barážové příčky ztrácí 8 bodů. Karviná se zvedla v defenzivě, směrem dopředu čeká tým ale ještě hodně práce. Proti Slavii skórovala z ojedinělé šance, s Jabloncem se Čmelík trefi l z penalty, na což se nedá dlouhodobě spoléhat. Teplice jsou na jaře stoprocentní. Zde by se dalo využít parádní formy mladíků Teplic. Sejk (6,5 milionu) i Fortelný (10,4 milionu) jsou k dispozici za zajímavou cenovku.

Slavia výkonnostně zaostává za podzimní části, zejména v ofenzivě se tým trápí. Družina kouče Trpišovského má navíc v nohách pohárový duel v Istanbulu. Bohemka také není v optimálním rozpoložení, v úterý vypadla s Hradcem v poháru, když „klokany“ dělilo od postupu 20 vteřin! To zanechá na mužstvu stopy, tempo hry pak nemusí být zrovna svěží. Slavia vyhraje, ale branek nebude tolik jako v Ďolíčku (5:1). Zde bych doporučil vsadit na pevnou obranu Slavie. Kačaraba je k dispozici za 8,7 milionu.

Nejlepší sestava uplynulého ligového kola Sazka Fantasy.