Pravděpodobné sestavy: Severočeské derby, Sparta doma přivítá Zlín

Nejvyšší fotbalová liga pokračuje třiadvacátým kolem a s ní i oblíbená Sazka Fantasy ! Mezi to nejzajímavější bude určitě patřit severočeské derby mezi Jabloncem a Libercem. Zajímavé bude také sledovat premiéru Pavla Hoftycha na lavičce Mladé Boleslavi. Podívej se na pravděpodobné sestavy, vytvoř si na Sazka Fantasy vlastní tým z reálných hráčů, sbírej body podle jejich výkonů a hraj o 150 tisíc korun!

Baník je pro domácí hodně neoblíbeným týmem, „klokani“ jej porazili naposledy v roce 2017. Poté následovala série devíti utkání s žalostnou bilanci 0 – 1 – 8. Ani teď nejsou domácí v optimálním rozpoložení, naopak Baník ještě na poslední chvíli posiloval a rozšířil kádr. Hosté ani tentokrát neprohrají a prosadí se v koncovce. Bohemians ale v Ďolíčku v koncovce nestrádají. Střelecké schopnosti ukáže Ladislav Almási (9,9 milionu).

Ve třech z posledních čtyř duelů se střelecky prosadily jak Liberec, tak Jablonec. Trend by mohl pokračovat. Defenziva Liberce je na jaře totiž hodně špatná, když inkasovala hned pět branek. Mužstvu zatím nepomohl ani příchod Štetiny, kterého se Sparta zbavila. Ostřílený bek má už na svědomí inkasovaný gól s Boleslaví. Naopak se chytl Matoušek, což Liberci pomůže v produktivitě. A právě Jan Matoušek (10,2 milionu) by mohl být tou správnou volbou do vaší sestavy.

Střelecká mizérie Slovácka na jaře pokračuje i nadále, ve čtyřech soutěžních duelech v řadě tým neskóroval. Do Uherského Hradiště zavítá Boleslav, která se neuvěřitelně trápí v defenzivě. Hororové jaro odnesl kouč Jarolím, kterého střídá na lavičce Hoftych. Ani on ale nic nezmění ze dne na den, zejména když nemá kvalitního gólmana. Slovácko přidá doma devátou výhru v ročníku. Za domácí se prosadí Václav Jurečka (9,0 milionu), který je k dispozici za dobrou cenu.

Plzeň vyhrála doma deset z jedenácti utkání (11 – 1 – 0), skóre 27:6 je více než výmluvné. Viktorka vstřelí i tentokrát doma alespoň dvě branky, Pardubice venku inkasují v průměru dva góly na zápas. Za domácí by se mohl trefit Jean David Beauguel (7,2 milionu), který sice v posledních duelech nehrál v základu, ale už dohnal tréninkové manko a s deseti góly je nejlepším střelcem týmu i ligy.

Z Hradce Králové se stal remízový král soutěže, má už devět nerozhodných výsledků. Nováček dokáže i na jaře překvapit, na druhou stranu je potřeba připomenout, že na podzim, když narazil na těžké váhy typu Sparta nebo Slavia, vyhořel. Úřadující mistr má v nohách pohárový duel, ale také široký kádr a v boji o titul další body neztratí. Šanci mohou dostat i zimní posily (Fila, Jurásek atd.).

Karviná vstoupila do jara skvěle, když vyhrála na Slavii (1:0), ale poté přišlo rychlé vystřízlivění. Remíza s Jabloncem (1:1) má sice svoji hodnotu, porážka v Teplicích (0:1) vše opět znegovala. Karviná je tak i nadále poslední, na baráž ztrácí už 10 bodů. Mužstvo se zlepšilo v defenzivě, ale dopředu to není žádná sláva. Hosté hlásí návrat Mihálika s Horou, což jim v ofenzivě pomůže. Zde bych vsadil na gólovou potenci Ondřeje Mihálika (7,3 milionu).

Teplice jsou po třech jarních kolech stoprocentní, devět bodů je katapultovalo mimo barážové příčky. K proměně stačilo relativně málo změn: trojice Tijani, Sejk a Žák dala týmu úplně jinou tvář. Olomouc na jaře střídá lepší a horší výsledky, více je těch druhých. Vzájemné duely nahrávají jednoznačně dělbě bodů, čtyřikrát po sobě se oba týmy rozešly smírně (0:0, 1:1, 1:1, 0:0). Využil bych aktuální formy Václava Sejka (6,5 milionu), který má za sebou parádní start do jarní části soutěže.

Sparta je jasným favoritem, v posledních šesti vzájemných duelech pětkrát vyhrála a jednou remizovala, pokaždé Zlínu ale vstřelila alespoň dvě branky, na podzim dokonce skončilo měření sil divokou přestřelkou 5:2. Zlín do jarní části nevkročil úplně špatně a je schopný se na Letné trefit, defenziva Sparty má dlouhodobě rezervy, stejně tak gólman Holec, který je na jaře hodně nejistý. Téměř za povinnost považuji nasazení Adama Hložka (12,4 milionu) i přes vyšší pořizovací cenu.

Nejlepší sestava uplynulého ligového kola Sazka Fantasy.