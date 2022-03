Pravděpodobné sestavy: Ligový víkend ve znamení derby pražských S

Nervozita v pražském klubu prudce stoupá a nutno říct, že po zásluze. Klokani klesli už na barážové příčky, mužstvu se navíc hrubě nedaří na cizích hřištích. Posledních 5 utkání venku Bohemians prohráli, celkově venku bodují jen zřídka (1-2-9). Do Olomouce přijede tým bez několika marodů (Chramosta atd..) a také vykartovaného Hronka. Sigma se trápí v koncovce, ale proti prostupné defenzivě se gólově prosadí a zvítězí. V dresu domácích se trefí Mojmír Chytil (10,1 milionu).

České Budějovice jsou remízovým králem jarní části, ze čtyř utkání dělili Jihočeši body hned třikrát. Na vině je slabší koncovka, která utrpěla přestupem kanonýra Basseyho do Maďarska. Rovněž Pardubice se po zimním odchodu Chytila do Olomouce trápí v koncovce, jejich střelecká mizérie trvá už více než 270 minut. Vzájemný duel tak bude skoupý na branky, více než dva góly v zápase by byly překvapivé. Kdo potřebuje ušetřit, může zkusit do obrany zařadit Pavla Nováka (6,1 milionu), který je dostupný za hubičku.

Zlín opustil nejlepší střelec týmu Tomáš Poznar, který odešel za „lepším“ do Polska. Urostlý forvard s dobrou produktivitou bude mužstvu na jaře chybět. Plzeň má problém s brankářem Staňkem, jehož start je po zranění v minulém kole v ohrožení. Na druhou stranu Západočeši mají po zimní pauze výbornou formu, když získali 10 bodů ze 4 utkání, a to ještě měli na Spartě vyhrát (2:2). Hosté zvítězí podobně jako na podzim (2:1). Na jaře se konečně trefí i J.D. Beauguel (9,2 milionu).

Liberci vstup do jarní části nevyšel, ve 3 zápasech ani jednou nevyhrál. Odchod stopera Chaluše se nepodařilo zacelit, tým inkasoval 6 branek, což je průměr 2 gólů na zápas. Baník oproti tomu pokračuje ve své střelecké euforii, zápasy v sezoně, ve kterých vyšla Ostrava gólově naprázdno, se dají spočítat na prstech jedné ruky. Baníku se proti Liberci daří, ve 3 duelech po sobě neinkasoval od Slovanu ani gól. Alespoň jednou rozvlní síť Liberce Ladislav Almási (11,7 milionu).

Jablonec ztratil ve středu na Spartě poslední šanci, jak zachránit sezonu, když vypadl z MOL Cupu, družina kouče Rady se tak na podzim v pohárové Evropě nepředstaví. Severočeši se navíc potřebují zachránit mezi elitou, aktuálně jim hrozí baráž. Na jaře se Severočechům ale v rámci F:L daří, mužstvo ještě neprohrálo, a to i po obměně kádru. Herní projev je navíc solidní. Hradec naopak po pauze ještě nevyhrál.

Středočeši odehráli 5 soutěžních duelů, ve kterých 4krát prohráli (včetně vyřazení z poháru) a jednou remizovali. Výsledková mizérie stála místo kouče Jarolíma, tým se zatím nezvedl ani pod Hoftychem. Na vině je celá řada faktorů, nedisciplinovanost, zimní pouštění žilou soupisce, slaboučký gólman, nízký důraz i absence klasických krajních beků. Karviná naopak na jaře prohrála jen jednou, tým zpevnil obranu. Zde se vyplatí jít na jistotu a do sestavy nominovat skvělého Ewertona (11,2 milionu).

Teplice mají po zimní přestávce nejlepší formu v soutěži, když uhrály ve 4 zápasech 10 bodů. Podobnou bilanci má už jen o titul bojující Plzeň. Severočeši zpevnili defenzivu, hned 3krát dokázali udržet čisté konto, hlavní zásluhu na tom má zimní posila, obrovitý stoper Tijani (9,6 milionu). Slovácko se na jaře trápí a nic na tom nemění ani poslední výhra nad Boleslaví (2:1). Teplice potvrdí fazónu a ani tentokrát neprohrají.

Obhájce titulu jde do derby v roli favorita, nic na tom nemění ani fakt, že poslední vzájemný duel prohrál v Edenu 0:2. Slavia totiž od zmíněného utkání najela na vítěznou sérii a vyhrála 5 soutěžních utkání v řadě. Na přípravu měla navíc celý týden, což se jí hodně dlouho nestalo. Sparta oproti tomu odehrála ve středu duel s Jabloncem včetně prodloužení, mužstvo má tak v nohách třetí anglický týden v řadě. Svou formu by mohla prodat posila z Baníku, Yira Sor (6,5 milionu).

Nejlepší sestava 23. kola Sazka Fantasy