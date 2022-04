Pravděpodobné sestavy: Sparta hostí Slovácko, Baník poprvé pod Galáskem

Oba celky mají aktuálně skvělou formu, když v posledních pěti kolech posbíraly shodně 13 bodů z 15 možných. Sparta je o něco lepší v produktivitě a má výhodu domácího prostředí, jenže na podzim v Uherském Hradišti zcela vyhořela, když podlehla Slovácku 0:4 a lidově řečeno si ani „neškrtla“. V duel sousedů v tabulce se nabízí remíza. Vyniknout by znovu mohl produktivní Adam Hložek (12,4 milionu).

Hosté jsou před koncem základní části v krizi, mužstvo nevyhrálo 5krát po sobě, klub mění trenéra, tým se „ztratil“ v koncovce. Aby toho nebylo málo, vážné zranění utrpěl Svozil, který si přetrhl přední zkřížený vaz. Slezský klub má navíc z Plzně dlouhodobě komplex, naposledy Viktorii porazil v roce 2009! Západočeši si naopak ve Štruncových sadech věří, bilance 12 – 2 – 0 není náhodná. V případě domácích se vyplatí vsadit na brankáře Jindřicha Staňka (9,8 milionu) či někoho z obrany. Lukáš Hejda (9,9 milionu) kromě spolehlivosti v defenzivě může i rozhodnout těsný zápas.

Šance hostů na záchranu jsou s každým kolem menší a menší. Poslední tým F:L před týdnem prohrál na Slovácku 1:3, na barážové příčky tak ztrácí dvě kola před koncem základní části 7 bodů. Liberec dokázal porazit Karvinou na podzim 2:1, doma bude také alespoň o jednu branku lepší. Do sestavy se vrací Christ Tiéhi (7,6 milionu), v minulém kole příjemně překvapil brankář Olivier Vliegen (8,8 milionu).

Pražský klub je na cizích hřištích druhým nejhorším týmem v soutěži. Jihočeši jsou naopak doma podle zisku bodů pátí nejlepší, když urvali 27 bodů. Budějovice na svém hřišti porazily Bohemians dvakrát po sobě a do utkání jdou jako papírový favorit. Hosté jsou pod tlakem záchranářských prací, a to se hraje vždy špatně. Domácí naopak budou mít v případě výhry klid. Gólem nebo asistencí by se mohl zapsal Ondřej Mihálik (9,5 milionu).

Slavia umí na Jablonec zahrát, z posledních 8 vzájemných duelů vyhrála hned 7krát. Hosté sice mají v nohách čtvrteční duel s Feyenoordem, kádr mužstva je ale široký. Slavia nastřílela v probíhajícím ročníku F:L o 45 branek víc než Jablonec, což je obrovský rozdíl. Domácí jsou nejméně produktivní v celé lize (21 gólů), hosté ke všemu v soutěži inkasovali jen 18 branek. Navrátilec po zranění Lukáš Provod (10,4 milionu) v týdnu odpočíval a proti Jablonci bude hrát s chutí.

Oba celky dělí v tabulce jen dva body, což slibuje vyrovnanou podívanou. Jak Hradec, tak Sigma navíc patří mezi pilné sběratele nerozhodných výsledků. Nováček soutěže dělil body už 12krát, Olomouc remizovala v probíhajícím ročníku 10krát. Lepší v tomto ukazateli je už jen Jablonec. Smírem skončil i podzimní vzájemný duel (2:2), remíza by tentokrát nikoho nepřekvapila. V takovém zápase se těžko vybírá jednotlivec.

Jedenáctý Zlín bojuje o šanci prodrat se do první desítky a vyhnout se bojům o záchranu. V domácím prostředí tak bude hrát mužstvo na vítězství, a tudíž i ofenzivně. V posledních pěti ligových zápasech Zlína se gólově prosadily oba celky (1:1, 2:2, 4:1, 1:2, 1:2), a to by mělo platit i tentokrát. Boleslav je útočně laděný celek s lepší produktivitou, než jakou disponují domácí. Vzhledem k tomu je třeba volit útočně laděné hráče. Nabízí se Vukadin Vukadinovič (10,4 milionu) či Ewerton (11,1 milionu).

Pardubice v jarní části F:L ještě nevyhrály, v 9 zápasech 5krát prohrály a 4krát remizovaly. Defenziva týmu i nadále nefunguje, 4 branky od Slavie v minulém kole to jen potvrzují. Severočeši se naopak zvedli, proti Východočechům budou mít k dispozici produktivní tandem Václav Sejk (7,5 milionu) – Jan Fortelný (7,6 milionu). Teplicím ale bude chybět klíčový stoper Tijani, gólově se tak prosadí oba týmy.

Nejlepší jedenáctka uplynulého týdne Sazka Fantasy.