Sestava na MS v Kataru podle expertů: Kapitán? Jasná volba! Shoda i u brankáře

Adam Lacek, redaktor iSport.cz

Ačkoliv Španělům na MS v Kataru zrovna moc nevěřím, v prvním utkání skupiny je čeká duel s jedním z nejslabších týmů na turnaji. I proto se v mé sestavě objevuje hned čtveřice hráčů „La Roja“. Z Německa se mi zalíbil hlavně Kai Havertz, který by měl nastupovat jako útočník, ale ve fantasy soutěži je veden jako záložník. Z Brazilců se mi do jedenáctky vešel jen Richarlison, který by snad měl nastoupit na hrotu jejich útoku. Belgii bude s největší pravděpodobností v úvodním utkání chybět Romelu Lukaku, a tak vepředu zkouším za relativně menší částku náhradníka Batshuayiho. A věřím, že Kevin De Bruyne může zápas s Kanadou celý rozhodnout. Pokud ne gólem, tak alespoň asistencí. A do sestavy se vešli ještě dva produktivní Portugalci, které čeká na úvod duel s Ghanou.

Sestava na MS podle redaktorů deníku Sport • Foto iSport.cz

Sestav si vlastní tým na MS v Kataru a hraj o 500 tisíc>>

Matěj Karmazín, redaktor iSport.cz

Svou sestavu jsem složil z hráčů čtyř zemí, kterým ve druhé polovině úvodních zápasů základních skupin věřím nejvíc. Sáhl jsem hned po čtyřech Španělech, světoví šampioni z roku 2010 by si s Kostarikou měli poradit. A doufám, že brankář Unai Simón to zvládne s nulou. Uruguay považuji za černého koně celého mistrovství, jsem hodně zvědavý, jak se jí v nevyzpytatelné skupině H povede. Souboj s Koreou každopádně potřebuje zvládnout, proto dvojice Bentancur – Valverde v záloze a forvard Núňez na hrotu. Brazílie to proti Srbsku nebude mít jednoduché, ale myslím, že Vinícius hned ukáže, proč je považovaný za jednoho z adeptů na nejlepšího střelce celého turnaje. A volba kapitána? Pásku dávám Kevinu de Bruynemu, který umí být velmi produktivní. Belgie by v duelu s Kanadou měla uspět.

Sestava na MS podle redaktorů deníku Sport • Foto iSport.cz